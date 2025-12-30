Haberler

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanadalı oyuncu Claire Brosseau, uzun süredir yaşadığı ruh sağlığı sorunlarını gerekçe göstererek Kanada'nın tıbbi destekli ölüm programı kapsamında yaşamına son vermek istediğini açıkladı ve bu hak için hükümete dava açtı.

  • Kanadalı aktris Claire Brosseau, Kanada'nın Tıbbi Destekli Ölüm programı aracılığıyla yaşamını sonlandırmak için Kanada hükümetine dava açtı.
  • Claire Brosseau, çocukluğundan bu yana manik depresyon, anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı, kronik intihar düşüncesi ve başka ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.
  • Uzmanlar, Claire Brosseau'nun dava süreci sürerken 2027'de tıbbi destekli ölüm hakkından yararlanabileceğini belirtti.

Kanadalı aktris Claire Brosseau, New York Times'a verdiği röportajda, uzun süredir mücadele ettiği ruh sağlığı sorunları nedeniyle tıbbi destekli intihar yoluyla yaşamını sonlandırmak istediğini söyledi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ MÜCADELE EDİYORUM"

48 yaşındaki oyuncu; çocukluğundan bu yana manik depresyon, anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı, kronik intihar düşüncesi ve başka ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Brosseau, Kanada'nın Tıbbi Destekli Ölüm programı aracılığıyla ölme hakkı için dava açtığını ifade etti.

Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

AÇIK MEKTUBUNDA İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİ ANLATMIŞTI

Montreal doğumlu ve onlarca filmde rol alan Brosseau, geçen yıl Substack hesabında yayımladığı açık mektupta, birçok kez intihar girişiminde bulunduğunu ve ABD genelinde farklı psikiyatrist ve danışmanlardan tedavi aldığını söylemişti.

Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

ÖLMEK İÇİN DAVA AÇTI

Brosseau, denediği birçok tedavi yönteminin durumunu daha da kötüleştirdiğini belirterek Kanada'da destekli intihar başvurusu yaptığını, ancak yasal düzenlemeler gereği akıl sağlığı yerinde olmayanların bu haktan yararlanmasına izin verilmediğini aktardı. Bu gerekçeyle Kanada hükümetine dava açtığını kaydetti.

Dava süreci sürerken uzmanlar, Brosseau'nun 2027'de bu haktan yararlanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkif:

bunlar hep uyuşturucudan. herkes çocuğuna dikkat etsin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
MEB 'hayalet sınıflar' için düğmeye bastı! 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Hayalet sınıflar radara girdi! 48 okulun ruhsatı iptal edildi
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar

Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar