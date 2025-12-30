Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Kanadalı aktris Claire Brosseau, New York Times'a verdiği röportajda, uzun süredir mücadele ettiği ruh sağlığı sorunları nedeniyle tıbbi destekli intihar yoluyla yaşamını sonlandırmak istediğini söyledi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ MÜCADELE EDİYORUM"

48 yaşındaki oyuncu; çocukluğundan bu yana manik depresyon, anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı, kronik intihar düşüncesi ve başka ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Brosseau, Kanada'nın Tıbbi Destekli Ölüm programı aracılığıyla ölme hakkı için dava açtığını ifade etti.

AÇIK MEKTUBUNDA İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİ ANLATMIŞTI

Montreal doğumlu ve onlarca filmde rol alan Brosseau, geçen yıl Substack hesabında yayımladığı açık mektupta, birçok kez intihar girişiminde bulunduğunu ve ABD genelinde farklı psikiyatrist ve danışmanlardan tedavi aldığını söylemişti.

ÖLMEK İÇİN DAVA AÇTI

Brosseau, denediği birçok tedavi yönteminin durumunu daha da kötüleştirdiğini belirterek Kanada'da destekli intihar başvurusu yaptığını, ancak yasal düzenlemeler gereği akıl sağlığı yerinde olmayanların bu haktan yararlanmasına izin verilmediğini aktardı. Bu gerekçeyle Kanada hükümetine dava açtığını kaydetti.

Dava süreci sürerken uzmanlar, Brosseau'nun 2027'de bu haktan yararlanabileceğini dile getirdi.