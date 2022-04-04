Uluslararası kamuoyu ayakta! Buça'da çekilen görüntüler akıllara Srebrenitsa Katliamı'nı getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği talimatla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken dün Rus güçlerinden geri alınan Buça kentinde çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu şoke etti.

ULUSLARARASI KAMUOYU AYAĞA KALKTI

Buça'da çekilen görüntülerde yol kenarlarında elleri arkadan bağlı, yakın mesafeden vurulmuş yüzlerce ceset bulunmasının ardından uluslararası kamuoyu ayağa kalktı. Rusya, savaşın diğer cephelerine odaklanmak için geçen hafta gerçekleşen İstanbul görüşmeleri sonrasında Kiev'deki saldırıları azaltacağını ve Kiev yakınlarındaki kentlerden çekileceğini açıklamıştı.

"300 CESETTEN 50'Sİ RUS ASKERLER TARAFINDAN İNFAZ EDİLMİŞ"

Kiev'den 37 kilometre uzaklıkta olan Buça kentinde bulunan cesetlerle ilgili Buça Belediye Başkanı Yardımcısı Taras Shapravskyi de açıklama yaptı. Shapravskyi, Rus güçlerinin geçen hafta kentten çekilmesinin ardından bulunan yaklaşık 300 cesetten 50'sinin Rus askerleri tarafından infaz edilmiş olduğunu söyledi. Reuters bu iddianın doğru olup olmadığını başka kaynaklardan teyit edemedi.

RUSYA GÖRÜNTÜLER İÇİN "PROVOKASYON" DEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan ve Rus birliklerinin Buça'da işlediği iddia edilen "suçları" gösteren tüm fotoğraf ve videoların "provokasyon" olduğu ve Buça kentinde kimsenin Rus birlikleri tarafından şiddete maruz bırakılmadığı ifade edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise dün Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Çernihiv, Harkov ve Kiev kentlerinde "birçok kez savaş yasalarını ihlâl ettiğini" belgelediğini açıkladı.

"YENİ SREBRENİTSA OLDU"

Çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunda endişe ve korku yaratırken görüntüler 1995 yılında yaşanan ve 8000 Müslümanın katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı akıllara getirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek'te öldürülen 8 bin erkek ve çocuğun ölümüne benzetirken, "Yeni Srebrenitsa. Buça şehri birkaç haftadır hayvanların elindeydi siviller yargısızca infaz edildi, bazılarının elleri arkadan bağlıydı. Cansız bedenleri sokaklarda bırakıldı" açıklamasını yaptı.

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?



Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır.

Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Sırp Cumhuriyeti Ordusunun dışında katliama "Akrepler" olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyememiştir. Srebrenitsa katliami II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır.