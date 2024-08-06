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Esir takasında yer alan Rus şarkıcı, MİT personeline hayran kaldı: Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler, çok havalı ve şıklardı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en kapsamlı esir takası operasyonuna imza atarak önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. ABD ile Rusya arasında Ankara'da gerçekleşen esir takasında önemli isimler iade edildi. O isimlerden biri olan Rus şarkıcı Saşa Skaçilenko, kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "Havalı" olduğunu söyleyerek "Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın konuştuğu esir takasında yer alan Rus şarkıcı MİT personeline hayran kaldı. "Türk dizilerindeki gibi çok şıktılar'" ifadelerini kullanan sanatçı, Türk yetkililerin, Rus istihbarat personellerinden daha farklı olduğuna dikkat çekti.

EN KAPSAMLI TAKAS OPERASYONUNDA MİT İMZASI

Milli İstihbarat Teşkilatı, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşen en büyük esir takası olarak tarihe geçen operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

Esir takasında yer alan Rus şarkıcı, MİT personeline hayran kaldı: Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler, çok havalı ve şıklardı

SAVAŞ KARŞITI SANATÇIYA 7 YIL HAPİS

Operasyonda takas edilenler arasında Rusya tarafından serbest bırakılan savaş karşıtı Rus sanatçı Saşa Skaçilenko da yer aldı. 2022 yılında Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştıran sanatçı, Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra kabul edilen dezenformasyon suçu kapsamında Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi.

Esir takasında yer alan Rus şarkıcı, MİT personeline hayran kaldı: Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler, çok havalı ve şıklardı

"TÜRKLER DİZİ KARAKTERİ GİBİYDİ, İNANILMAZ ETKİLEYİCİ BİR ANDI"

Takas anını anlatan Skaçilenko, sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini söyledi. Kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu söyledi.

Almanya'da verdiği röportajda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlatan ünlü sanatçı, MİT görevlilerinin dizi karakterleri gibi olduğunu ve duyduğu hayranlığı "Uzun süre nereye gittiğimizi söylemediler. Öldürüleceğimizi düşünmeye başlamıştım. 'Uçak düşürülür mü?' diye düşünüyorduk. Olaylar çok ani gelişti hepimiz şoktaydık. Sonunda Ankara'ya inince rahatladık." ifadeleriyle anlattı.

Uçaktan inince bir otobüse bindiklerini söyleyen Skochilenko, "Bizi karşılayan Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Hepsi siyah takım elbiseli, ciddi ve çok modern görünümlüydü. Parfüm kokuyorlardı. Her yeri çok güzel parfüm kokuları sarmıştı. Kulaklıkları ve o havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklıydılar. Çok şıklardı ve inanılmaz etkileyici bir andı" dedi.

Esir takasında yer alan Rus şarkıcı, MİT personeline hayran kaldı: Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler, çok havalı ve şıklardı

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Operasyon Ankara Dünya Rusya Dizi Güvenlik 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

SMMM:

MİLLETÇE GUBARMAYI ÇOK SEVİYORUZ VER GAZI AL GAZI

22
8
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Yusuf Aricioglu:

Yokluk çok kötü bir şey olsa gerek

13
4
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taner ipek:

Hala bıkmadı haber medyamız "Rus güzel türklere bayılıyorum dedi" haberi vermekten

5
1
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