Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

Rusya, savaşın en ağır saldırılarından birini pazar günü sabaha karşı başlattı. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgeye yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatıldı. En az 4 kişi hayatını kaybederken, 80'den fazla kişi yaralandı.

Ukrayna yetkililerine göre Rusya, 12 saat süren saldırıda 595 İHA ve 48 füze kullandı. Ukrayna hava savunması bunlardan 568 İHA'yı ve 43 füzeyi düşürmeyi başardı. Buna rağmen saldırılar konutlara, fabrikalara ve enerji altyapısına büyük zarar verdi.

7 SAAT BOYUNCA SİRENLER ÇALDI

Kiev'de sirenler yaklaşık yedi saat boyunca çaldı. Bu, başkentte şimdiye kadar yaşanan en uzun ve yoğun hava saldırılarından biri olarak kayda geçti. Saldırı sırasında Polonya, güneydoğu sınırındaki hava sahasını geçici olarak kapattı ve savaş uçaklarını havalandırdı.

Bu adım, çatışmanın NATO topraklarına sıçrama riskini yeniden gündeme getirdi. Saldırı, Rusya'nın uluslararası yaptırımlara ve kayıplara rağmen geniş çaplı hava harekatlarını sürdürebildiğini ortaya koydu. Ukrayna'nın hava savunmasının giderek zorlandığı görülürken, Batı'dan ek askeri destek ihtiyacı acil bir gündem hâline geldi.

KIŞ ÖNCESİ ENERJİ KRİZİ

Enerji tesislerine verilen zarar, kış öncesi Ukrayna'daki elektrik kesintilerini ağırlaştırabilir. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'ya yönelik daha sert enerji yaptırımları çağrısını yineledi.