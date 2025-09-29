Haberler

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın gerçekleştirdiği ve savaşın en büyüklerinden biri olarak nitelendirilen 12 saatlik saldırıda, Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır yıkıma uğradı. Yüzlerce füze ve İHA'nın hedef aldığı şehir adeta harabeye dönerken, saldırının vahameti gün ağarınca havadan çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı.

Rusya, savaşın en ağır saldırılarından birini pazar günü sabaha karşı başlattı. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgeye yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatıldı. En az 4 kişi hayatını kaybederken, 80'den fazla kişi yaralandı.

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

Ukrayna yetkililerine göre Rusya, 12 saat süren saldırıda 595 İHA ve 48 füze kullandı. Ukrayna hava savunması bunlardan 568 İHA'yı ve 43 füzeyi düşürmeyi başardı. Buna rağmen saldırılar konutlara, fabrikalara ve enerji altyapısına büyük zarar verdi.

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

7 SAAT BOYUNCA SİRENLER ÇALDI

Kiev'de sirenler yaklaşık yedi saat boyunca çaldı. Bu, başkentte şimdiye kadar yaşanan en uzun ve yoğun hava saldırılarından biri olarak kayda geçti. Saldırı sırasında Polonya, güneydoğu sınırındaki hava sahasını geçici olarak kapattı ve savaş uçaklarını havalandırdı.

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

Bu adım, çatışmanın NATO topraklarına sıçrama riskini yeniden gündeme getirdi. Saldırı, Rusya'nın uluslararası yaptırımlara ve kayıplara rağmen geniş çaplı hava harekatlarını sürdürebildiğini ortaya koydu. Ukrayna'nın hava savunmasının giderek zorlandığı görülürken, Batı'dan ek askeri destek ihtiyacı acil bir gündem hâline geldi.

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

KIŞ ÖNCESİ ENERJİ KRİZİ

Enerji tesislerine verilen zarar, kış öncesi Ukrayna'daki elektrik kesintilerini ağırlaştırabilir. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'ya yönelik daha sert enerji yaptırımları çağrısını yineledi.

Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi İstanbul'da yeni evine taşındı: İşte ödediği kira

Icardi'nin yeni evinin adresi belli oldu! İşte ödediği kira
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Tam 17 bıçak darbesi! Talihsiz kadına bunu yapan komşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.