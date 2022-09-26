Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık evliliğini bitiren adamın son hareketi olay yarattı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli kadına evini açan Lorna Garnett ve eşi Tony Garnett, 10 gün sonra Tony ile Sofia arasında aşk başlamasıyla birlikte evliliklerini noktalamıştı. Tony Garnett'in Ukraynalı sevgilisinden de ayrılması şaşkınlık yarattı.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkedeki milyonlarca insan da canlarını kurtarmak adına çevredeki ülkelere kaçtı. Bu insanlar arasında Avrupa ülkelerine kaçanlar da oldu. Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 22 yaşındaki mülteciye, İngiliz Lorna Garnett ve eşi Tony evlerini açtı. Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozuldu.

KARISI SİTEM ETTİ

3 çocuk annesi olan Garnett, İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak Tony'nin kendisinden Lorna için ayrıldığını açıkladı. Lviv'den İngiltere'ye sığınmak zorunda kalan Sofiia'nın, ülkeye girdikten sonra Tony'yi "gözüne kestirdiğini" iddia eden Garnett, "Ona evimizin kapılarını açtık ve o bana böyle karşılık verdi" diyerek sitem etti.

Sofiia'nın gelişinden 10 gün sonra Tony ve Sofiia'nın evden ayrılma kararı aldığını söyleyen Garnett, 10 yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki partnerinin kendisine "Hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istiyorum" dediğini de dile getirdi.

SON HAREKETİ OLAY YARATTI

Tony ve Sofia'dan gelen son haber ise büyük yankı uyandırdı. Çift, yaşadıkları şiddetli tartışmanın ardından ilişkilerine nokta koymaya karar verdi. Ayrılık haberi de en ikilinin sevgili olduğunun yayılması kadar yankı uyandırdı.