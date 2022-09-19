Ukraynalı eski güzellik kraliçesi podyum yerine cephede: Putin için bir kurşunum var

Ukrayna'nın eski güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, Rus işgaliyle birlikte başlayan savaşta cepheye indi. Sıhhıyeci olarak görev yapan tescilli güzel, "Putin'e diyecek hiçbir sözüm yok çünkü söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir. Onun için bir kurşunum var." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş neredeyse 7 aydır devam ediyor. Savaş nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ise vatanından oldu. Onlarca Ukraynalı ise topraklarını müdafa etmek için tüm gücüyle cepheye indi.

KRALİÇE DE CEPHEDE

Onlardan birisi de ülkenin tescilli güzellerinden Evgenia Prokopenko oldu. 2012 yılında Güzellik Kraliçesi seçilen Prokopenko, tıbbi yardım görevlisi olarak Ukrayna ordusuna yazıldı. 35 yaşındaki sıhhiyeci Rusça'yı akıcı bir şekilde konuşabildiğini belirterek, "Putin'in dilini ise bilmiyorum. Onunla hangi dilde konuşulabileceğini çözebilmiş değilim çünkü o gelişmiş ülkelerin dilini anlamayı reddediyor" dedi.

"PUTİN İÇİN BİR KURŞUNUM VAR"

Sıhhıyeci olarak görev yapan Evgenia Prokopenko sözlerine şöyle devam etti: "Ona diyecek hiçbir sözüm yok çünkü söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir. Onun için bir kurşunum var."

"MAKYAJ ÇANTAMI DA YANIMDA TAŞIYORUM"

Eski güzellik kraliçesi her zaman makyaj çantasını yanında taşıdığını da söyledi. Prokopenko, "Nasıl bir sığınakta olduğum fark etmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum" şeklinde konuştu.

Eski manken şimdi ise kaba askeri kıyafetler ve kask taktığını aktardı. Çatışma bölgelerine giren Evgenia Prokopenko, "Ön cephedeyim. Kırmızı bölgelerden yaralıları tahliye ediyorum. İlk yardım sağlıyoruz. Altı ay önce biri bana bunları söyleseydi inanmazdım. Şimdi hendek siperlerde ve bodrumlarda uyuyorum. Ateş altındayken insan kurtarıyorum. Altı ay öncesine göre hayatım dramatik bir şekilde değişti" ifadelerini kullandı.

Prokopenko bu sürede cephe arkadaşlarının öldüğünü gördüğünü aktardı. Eski kraliçe, "Cephe arkadaşınızın ölümü ya da yaralanması gibi kötü şeyler yaşandığında dişlerinizi sıkıp gerekeni yapıyorsunuz" dedi.