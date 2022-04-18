Ukrayna'nın Neptün füzeleriyle batırdığı Rus kruvazörü Moskva'nın fotoğrafları paylaşıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 54. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Müzakere masalarından çıkmayan somut sonuçlar sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla saldırılarını artıran Rus birlikleri özellikle Mariupol'de yoğunlaşırken, savaş hattında yine dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

RUSYA'DAN HENÜZ BİR YALANLAMA GELMEDİ

Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz günlerde Neptün füzeleriyle vurduğu ve üzerindeki mühimmatın patlamasıyla batan Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları internete düştü. Ukrayna kaynakları tarafından paylaşılan fotoğraflar için Rusya'dan da şu ana kadar bir yalanlama gelmezken, BBC fotoğrafları henüz doğrulatamadığını kaydetti.

MÜRETTEBATIN TEFTİŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Öte yandan geminin batışı sonrası dün ilk kez geminin mürettebatlarıyla ilgili bir video paylaşan Rus ordu televizyonu Zvezda'nın yayınladığı görüntülerde Moskva'daki bir grup mürettebatın Kırım'daki Sivastopol limanında Rus Deniz Kuvvetleri'nin komutanı Oramiral Nikolay Yevmenov tarafından teftiş edildiği görüldü. Videoda, Oramiral Yevmenov ve iki subay yaklaşık 100 denizcinin önünden törenle geçti. Ancak törenin ne zaman yapıldığı belli değil.

40 RUS DENİZCİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Rusya 510 mürettebatın tümünün tahliye edildiğini belirtse de, batan gemide yaklaşık 40 Rus denizcinin öldüğü tahmin ediliyor, onlarcası ise kayboldu ya da yaralandı. Ukrayna ise Moskva'nın kaptanı Anton Kuprin'in öldürüldüğünü kaydediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, beklendiği gibi gemideki kayıplara ilişkin hiçbir açıklama yapmış değil.

Füze gemisi Moskva'nın batırılması, Ukrayna'nın iki aya yaklaşan işgalde Rus donanmasına indirdiği en büyük darbe oldu. Resmi açıklamaya göre, yangın çıkan gemi limana dönerken fırtınaya yakalandı ve Karadeniz'in dibine battı. 12.490 tonluk kruvazör, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batırılan en büyük Rus savaş gemisi.