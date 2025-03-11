Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından sonuç çıktı. İki heyetten yapılan ortak açıklamaya göre, Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

TRUMP: ZELENSKİY'İ BEYAZ SARAY'A GERİ ÇAĞIRACAĞIM

Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Zelenskiy'i geri Beyaz Saray'a davet edeceğim. Umarım Rusya ateşkesi kabul eder." dedi.

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti. Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

UKRAYNA'NIN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDİR?

Ukrayna, Avrupa'nın en büyük kritik mineral yataklarından birine sahip ve bu kaynakların büyük bir kısmı henüz işlenmemiş durumda. Ukrayna Jeoloji Enstitüsü'ne göre, ülkede televizyonlar ve aydınlatmada kullanılan lantan ve seryum, rüzgar türbinleri ve elektrikli araç bataryalarında kullanılan neodimyum, nükleer enerji ve lazer teknolojisinde kullanılan ve daha büyük bir kullanım kapasitesine sahip erbiyum ve itriyum gibi nadir toprak elementleri bulunuyor.

Independent'ın haberine göre AB tarafından finanse edilen araştırmalar, Ukrayna'nın ayrıca skandiyum rezervlerine sahip olduğunu gösteriyor, ancak bu veriler gizli tutuluyor.

Zelenskiy, bu kaynakları geliştirmek için yıllardır çaba sarf ediyor. Independent'ın haberi dayandırdığı Forbes Ukrayna'nın verilerine göre, Ukrayna'nın maden kaynaklarının toplam değeri 12 trilyon sterlin'i (15 trilyon dolar) aşıyor.

2021'de Zelenskiy, yabancı yatırımcılara bu mineralleri çıkarmaları için vergi indirimleri ve yatırım hakları sundu. Ancak bu çabalar, 2022'de başlayan savaşla askıya alındı.

YÜZDE 53'Ü RUSYA'NIN İLHAK ETTİĞİ BÖLGEDE

Yaklaşık 7.5 trilyon dolar değerindeki Ukrayna maden kaynakları yani ülkenin toplam rezervlerinin yüzde 53'ü Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgede (Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson) bulunuyor. Ancak, Herson'un mineral açısından çok fazla değeri bulunmuyor. 2014 yılında işgal edilen Kırım Yarımadası ise 165 milyar sterlin (yaklaşık 209 milyar dolar) değerinde minerale sahip.