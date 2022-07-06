Ukrayna'da savaşan Brezilyalı modelin acı sonu! Ruslar tarafından öldürüldü
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Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna tarafında savaşmak için bölgeye giden Brezilyalı model Thalita do Valle hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Valle'nin Rusların füzeli saldırısında öldüğü ve daha önce de Irak'ta DEAŞ'a karşı savaştığı öğrenildi.
Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarına karşı başlattığı işgal tüm dünyanın tepkisini çekti. Ukrayna ordusuna destek olmak için birçok ülkeden paralı ve gönüllü askerler bölgeye akın etti. Bu gönüllülerden birisi de Brezilyalı eski manken ve oyuncu Thalita do Valle oldu.
Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya giden Brezilyalı üç gönüllünün cephe hattında öldüğü açıklandı. Bunlardan birisinin de eski bir manken ve oyuncu olan Thalita do Valle olduğu öğrenildi. Valle'nin, Harkov yakınlarında Ruslara karşı savaşırken hayatını kaybettiği belirtildi.
Brezilya medyası haberlerine, gönüllü savaşçıların bulunduğu sığınağa Rus füzelerinin isabet ettiğini hatta saldırı nedeniyle bulundukları binada yangın çıktığını da ekledi.
Birkaç hafta önce Ukrayna ordusuna katılan 39 yaşındaki Thalito do Valle, daha önce Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşa katılmıştı. Gençlik yıllarında modellik ve oyunculuk yapan Valle, daha sonra hayvan hakları aktivisti olarak tanınmıştı.