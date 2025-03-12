Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP'ye tüm kapıları kapattı! Görüşmek için tek bir şartları var
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı

Trump, tehditle boyun eğdirdi! Geri adım attılar
BBC

Ukrayna, ABD ile 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etmeye Hazır

Ukrayna, ABD ile 30 Günlük Ateşkesi Kabul Etmeye Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cidde'de yapılan görüşmelerde Ukrayna, ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ancak barış sürecinin ilerleyip ilerlemeyeceği, Rusya'nın tutumuna bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cidde'de yapılan görüşmeyle, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak görüşmeden çıkan sonuçlar, henüz "yolun başında" olunduğunu gösteriyor.

BBC Diplomasi muhabiri Paul Adams, Cidde'deki görüşmelerden öne çıkan detayları analiz etti:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun deyişiyle "Topun artık Rusya'da olması" önemli bir an.

ABD ve Ukrayna'nın ortak açıklamasında belki de en önemli nokta, "ABD'nin, barışın gelmesi için Rusya'nın tavrının kilit rolde olacağı konusunda Moskova'yla iletişime geçeceği" ifadesi.

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın Ukrayna'dan ne beklediğini ve Beyaz Saray'ın ne kadar "dobra" davranabileceğini yeterince gördük. Şimdi görünen o ki sıra Rusya'nın niyetinin kamuoyu karşısında test edilmesine geldi.

Donald Trump'ın Vladimir Putin ile münasabeti şimdiye kadar belirsizliklerle dolu oldu. Zelenskiy'ye uygulanan baskıyı dengeleme doğrultusunda net bir sinyal verilmiş değil. Salı günkü ABD- Ukrayna açıklaması da Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrının aniden değiştiğini göstermiyor. Yıllara dayalı, karşılıklı bir güvensizlik var.

Öte yandan Beyaz Saray'daki sert karşılaşmanın yarattığı yakışıksız ortamın, gerçek barış sürecinin başlamasıyla dağılmakta olduğu söylenebilir. ABD'nin Ukrayna'yla istihbarat paylaşımı ve güvenlik desteğinin birkaç günlük duraklama sonrası yeniden başlaması, Rusya üzerindeki baskıyı artırabilir.

Henüz yolun başındayız, anlaşmanın detaylarının büyük kısmı müzakerelerle netleşecek. Açıklama Ukrayna'nın uzun erimli güvenlik beklentileriyle ilgili ve savaşa son vermek üzere genel vurgulara sahip. Ancak son paragraftaki ifadeler, Washington'ın Ukrayna'daki minerallerle ilgili görüşünü yansıtıyor. Buna göre güvenliği sağlamanın yolu, Kiev'in beklediği askeri güvencelerden ziyade, tartışmalı değerli maden ve mineral anlaşmasından geçiyor.

Tamamen ticari bir düzenleme olan mineral anlaşmasının Rusya'nın düşmanca hamlelerini önlemekte nasıl iş göreceği konusu, aydınlatılmayı bekliyor.

Açıklama ayrıca Ukrayna heyetinin, "Avrupalı ortakların da barış sürecine dahil edilmesi" vurgusunu içeriyor, ancak Washington'ın bu konudaki görüşüne yer verilmemiş.

Suudi Arabistan'daki bu toplantı, sallantılı geçen son günlerin ardından bir "sıfırlama" işlevi görebilir. Ancak ABD ve Ukrayna'nın bundan sonrası için tamamen aynı noktada olduğu anlamına gelmiyor.

Eğer Zelenskiy bundan sonrası için şüphe duyarsa, geleneksel diplomatik kalıpları çok da umursamayan gelgitli bir Amerikan başkanıyla yüzleşeceğini artık biliyor. Topu Rusya'nın sahasında tutmak için elinden geleni yapacak, ancak topun yine kendi sahasına gelebileceğinin de farkında olacak.

Cidde'deki görüşme sonrası neler yaşandı?

Ukrayna, ABD ile yapılan görüşmelerde, hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu gelişme sonrası "topun Rusya'da olduğunu" söyledi.

Donald Trump, bu gelişme sonrası Zelenskiy'i tekrar Beyaz Saray'a davet etmeye açık olduğunu söyledi.

Trump sözlerinin devamında "Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek" dedi.

Taraflar Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de süren sekiz saatlik bir görüşme maratonu sonrası bu noktaya ulaştı.

Buna göre Ukrayna, Rusya'nın da kabulü halinde, ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifini kabul edeceğini taahhüt etti.

Gelişme sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Rubio, Rusların da ateşkes teklifini kabul etmelerini umduğunu söyledi.

Marco Rubio, Moskova'nın ateşkesi kabul etmemesi olasılığına ilişkin soruya, "Maalesef burada barışa engel olan şeyin ne olduğunu öğreneceğiz" yanıtını verdi.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Zelenskiy de "Rusya'yı ikna etmek ABD'ye kaldı" mesajı verdi.

BBC
img

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
img

4 çocuk annesi kadın vahşice katledildi
img

12 yıl sonra sil baştan! iPhone'larda bildiğiniz her şey değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü

4 çocuk annesi kadın vahşice katledildi
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.