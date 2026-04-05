Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde miyiz, endişeler abartılı mı?

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının bir aydan uzun süredir devam etmesi çatışmanın genişleyip tüm dünyayı içine çekeceğine dair kaygıları da besliyor.

Savaş yalnızca İran'ı değil, BAE, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Azerbaycan, işgal altındaki Batı Şeria, Kıbrıs, Suriye, Katar ve Lübnan dahil ondan fazla ülkeyi etkiledi.

Mevcut çatışmanın bölgesel olmaktan çıkıp kapsamlı bir dünya savaşına dönüşüp dönüşmeyeceği sorgulanıyor.

Bir savaş ne zaman dünya savaşına dönüşür?

BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi'nde uluslararası tarih alanında emekli profesör Margaret MacMillan, "İnsanlar genelde savaşların çok dikkatlice planlandığını ve savaşa girenlerin ne yaptıklarını tam olarak bildiğini düşünür" diyor.

"Oysa geçmiş savaşlara baktığınızda… Birinci Dünya Savaşı'na... çoğunlukla kazayla ya da rakip ülkelerin birbirlerini yanlış değerlendirmesiyle tetiklendi. Okulda tutuşulan kavgalar gibi düşünülebilir" diye açıklıyor.

MacMillan'ın söylediğine göre, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph'in yeğeni Arşidük Franz Ferdinand'ın suikasta uğraması, 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olaylar zincirini tetikledi.

Birkaç hafta içinde bir dizi ittifak Avrupa'yı çatışmaya çekti: Avusturya-Macaristan Sırbistan'a karşı harekete geçti, Almanya Avusturya'yı destekledi, Rusya Sırbistan'a destek vermek için seferber oldu, Fransa Rusya'yı destekledi ve İngiltere hem onuru hem strateji adına savaşa girdi.

MacMillan, ardından yaşananların küresel bir felakete dönüştüğünü söylüyor.

Londra'daki King's College'da uluslararası tarih profesörü Joe Maiolo, dünya savaşını tüm büyük güçlerin yer aldığı kapsamlı bir savaş olarak tanımlıyor.

BBC'ye verdiği demeçte, "Birinci Dünya Savaşı'nda bu, Avrupa'nın imparatorluk güçleriydi. İkinci Dünya Savaşı'na ise ABD, Japonya ve Çin dahildi" diyor.

Günümüzde yaşanan Ortadoğu gerilimi çoğunlukla büyük ölçüde bölgesel olarak tanımlanıyor. Peki bunun genişlemesi için gereken koşullar mevcut mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat ayında BBC'ye verdiği bir röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çoktan Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattığına inandığını ve buna verilecek tek yanıtın Moskova'yı geri adım atmaya zorlamak için yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulamak olduğunu söylemişti.

"Putin'in bunu çoktan başlattığına inanıyorum. Soru, ne kadar toprak ele geçirebileceği ve onu nasıl durduracağımız… Rusya dünyaya farklı bir yaşam tarzı dayatmak ve insanların kendileri için seçtikleri hayatı değiştirmek istiyor" demişti.

Peki bugün Üçüncü Dünya Savaşı riski ne düzeyde?

MacMillan, "Bunu tırmandırabilecek ülke muhtemelen İran ya da Yemen'deki Husiler gibi İran'ın müttefikleridir" diyor.

MacMillan'a göre İran'ın atabileceği olası adımlar — örneğin deniz ulaşım hatlarını hedef almak veya Hürmüz Boğazı'nı kapatmak — küresel sonuçlar doğurabilir, enerji arzını aksatabilir ve büyük güçleri içine çekebilir.

ABD'nin müdahil oluşunun da riskleri artırdığını; diğer ülkeler doğrudan taraf olmasalar bile ekonomik ya da stratejik olarak etkilendiklerini belirtiyor.

Buna ek olarak bir bölgedeki çatışmaların başka yerlerde fırsat yaratabileceğini öne sürüyor.

Örneğin Çin'in, Batı'nın dikkatinin dağılmasını Tayvan'a yönelik hamle için bir fırsat olarak değerlendirebileceğini; ya da Rusya'nın, küresel odak başka yere kaymışken Ukrayna'daki eylemlerini yoğunlaştırabileceğini belirtiyor.

MacMillan, "Çatışmanın bir bölge dışına yayılması ihtimali her zaman var çünkü bölge dışında olanlar, çatışmadakilerin onları durduramayacağını düşündükleri için bunu bir fırsat olarak görebilir" diyor.

Prof. Maiolo ise çatışmanın bölgesel kalacağını ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini içine çekebileceğini düşünüyor. Ancak Çin ve Rusya'nın savaşa çekileceğini düşünmüyor.

"Dünyada bir şeyler olur olmaz Çin'in Tayvan'a saldıracağı fikri… tamamen saçmalık."

"Eğer dünya savaşından, yani Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsediyorsak, Çin ya da Rusya'nın doğrudan dahil olmak gibi bir eğilimi olduğunu düşünmüyorum ve hatta Avrupa için bu daha düşük."

Çin'in Trump başkanlığıyla yürüttüğü diplomaside başka planları olduğuna inanıyor: "Rakibiniz büyük bir stratejik hata yapıyorsa, bırakın yapmaya devam etsin" diyor.

Dalgalanan petrol fiyatlarından etkilenmesine rağmen Çin'in diplomatik rol oynamamasının kendi çıkarına olup olmayacağı sorusuna ise Maiolo bunun "küçük bir bedel" olduğunu söylüyor:

"Daha geniş stratejik çıkarlar hiyerarşisinde, ABD'nin Ortadoğu'ya gömülmüş olması, Çin'in petrol kaynaklarından çok daha ilginç."

Liderlerin rolü

MacMillan'a göre tarih, savaşların çoğu zaman gurur, onur duygusu veya rakiplerden duyulan korkuyla tetiklendiğini gösteriyor.

Tarihin, bireysel liderlerin olayların gidişatını şekillendirebildiğini de gösterdiğini belirtiyor.

"Eski Fransa Başbakan Georges Clémenceau, Birinci Dünya Savaşı'nda barış yapmanın savaşmaktan daha zor olduğunu söylemişti" diye hatırlatıyor.

MacMillan'a göre insanlar büyük kayıplar veya fedakarlıklar yaşadığında, liderler "savaşı kazanmaya devam etmemiz gerekiyor" diye karar verebiliyor.

Liderler için gururun bir faktör olabileceğini söylüyor. Putin'i örnek gösterip "Ukrayna'yı işgal etmeye çalışarak açıkça büyük bir hata yaptı" diyor.

Dört yıl önce başlayan topyekun işgalin hemen ardından Putin, hedefinin Ukrayna'yı "askerden ve Nazilerden arındırmak" olduğunu söylemişti ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerine hala ulaşamadığı belirtiliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın toplamda 1,25 milyon zayiat verdiğini tahmin ediyor. Gerçek sayının bundan yüksek olduğu düşünülüyor. Bakanlığa göre bu rakam, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda verdiği tüm kayıplardan daha yüksek.

MacMillan, başarısızlığı kabul etmeyi ya da geri adım atmayı reddeden liderlerin çatışmaları uzatabileceğini ve derinleştirebileceğini ekliyor.

Geçmişte Adolf Hitler gibi isimlerin, yenilgi kaçınılmaz olsa bile ideoloji, gurur ya da yanılsama nedeniyle savaşmayı sürdürdüğünü hatırlatıyor.

Bu tür kararlar, sınırlı çatışmaları yıkıcı savaşlara dönüştürebiliyor.

Gerilimi düşürebilecek yollar

MacMillan gerilimi azaltmak için diplomasinin çok önemli olduğunu söylüyor: "Karşı tarafı tanımanız… ve onlarla temas halinde olmanız gerekir."

Soğuk Savaş'ın ilerleyen aşamalarında ve NATO'nun devreye girmesiyle iletişimin tüm taraflar açısından iyileştiğini kaydediyor.

"İnsanların 'bu iş çığırından çıkıyor' dediği pek çok örnek var. Kontrolden çıktığını ve tansiyonu düşürmeleri gerektiğini anladılar."

Büyük güçler söz konusu olduğunda nükleer silahların varlığı, her zaman gerilimi azaltma politikalarında hesaba katılıyor.

Prof. Maiolo da aynı fikirde: "Tel Aviv, Washington ve Tahran'da… erişilebilecek sınırların aşıldığının fark edilmesi gerekiyor."

Daha fazla savaşın hiçbir taraf için "istenen sonucu üretmeyeceğini" belirtiyor.

"Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bazı düzenlemeler, bazı güvenlik düzenlemeleri, İran'ın küresel siyasetteki yerine dair bir tür anlayış gerekecek."

Maiolo, çatışmaya dahil güçlerin ancak arabuluculukla ateşkese varabileceğini ve bunun daha kalıcı bir düzenlemeye dönüştürülebileceğini söylüyor.

Bu metin kısmen BBC World Service podcast'i The Global Story'nin bir bölümüne dayanıyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.