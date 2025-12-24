Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan özel askeri jet, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

5 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi korkunç kazada hayatını kaybederken, arazide kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

BÜYÜKELÇİ SOLUĞU BÖLGEDE ALDI

Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib haberi alır almaz soluğu uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedilen noktada aldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Büyükelçi Al-Kulaib askerler tarafından yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde son bilgileri aldı.