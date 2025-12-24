Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Libya Genelkurmay Başkanı General Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesi sonrasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib haberi alır almaz soluğu uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedilen noktada aldı. Al-Kulaib arama ve kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde son bilgileri aldı.
- Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giden özel askeri jet düştü.
- Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad dahil 5 kişi hayatını kaybetti.
- Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib uçağın enkazının bulunduğu bölgeye gitti.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan özel askeri jet, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
5 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi korkunç kazada hayatını kaybederken, arazide kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.
BÜYÜKELÇİ SOLUĞU BÖLGEDE ALDI
Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib haberi alır almaz soluğu uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedilen noktada aldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI
Büyükelçi Al-Kulaib askerler tarafından yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde son bilgileri aldı.