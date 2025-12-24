Haberler

Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Haber Videosunu İzle
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı General Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesi sonrasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib haberi alır almaz soluğu uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedilen noktada aldı. Al-Kulaib arama ve kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde son bilgileri aldı.

  • Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giden özel askeri jet düştü.
  • Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad dahil 5 kişi hayatını kaybetti.
  • Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib uçağın enkazının bulunduğu bölgeye gitti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan özel askeri jet, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

5 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi korkunç kazada hayatını kaybederken, arazide kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

BÜYÜKELÇİ SOLUĞU BÖLGEDE ALDI

Libya'nın Türkiye Büyükelçisi Mustafa Al-Kulaib haberi alır almaz soluğu uçağın enkazına ulaşıldığı kaydedilen noktada aldı.

Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Büyükelçi Al-Kulaib askerler tarafından yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde son bilgileri aldı.

Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır

Yeni asgari ücreti, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı beğenmedi