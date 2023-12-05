Uçak burun üstü hangarın çatısına çakıldı! Pilot mucizevi şekilde kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Cessna Havalimanında bir uçak iniş yapmaya çalıştığı sırada bir hangarın çatısına burun üstü çakıldı. Kazada pilot mucizevi bir şekilde hafif yaralar ile kurtuldu.

SIKIŞAN PİLOT EKİPLERCE KURTARILDI

Olay, dün saat 14.20 sıralarında meydana geldi. İlk müdahale ekipleri, pilotu çatıda sıkışan uçaktan çıkardı. Federal Havacılık İdaresi'nden bir temsilci, pilotun kalkış ve iniş alıştırmaları yaparken beklenmedik bir şekilde düştüğünü söyledi.

UÇAĞIN BURNU HANGARIN İÇİNE GİRDİ

Uçağın çatının içindeki burnu da dahil olmak üzere hasarın boyutunu gösteren videoda, bir kanadın ciddi şekilde parçalandığı görülüyor.

PİLOTUN DURUMU İYİ

Long Beach İtfaiye Departmanı temsilcisi, kimliği açıklanmayan pilotun kazayı hafif bir şekilde atlattığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Long Beach Havaalanı sözcüsü Kate Kuykendall, KTLA'ya kazanın, havaalanındaki diğer uçuşları etkilemediğini söyledi. İtfaiyeciler, uçağın hangarda bir delik açmasının ardından yaklaşık 45 galon yakıtın dışarı sızdığını söyledi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.