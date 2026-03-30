Uçağı New York'ta kaza yapan Air Canada'nın CEO'su istifa kararı aldı
Kanada'nın en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada, geçen hafta New York'ta yaşanan korkunç kazanın ardından bu kez bir istifa ile sarsıldı. Şirketin CEO'su Michael Rousseau, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Rousseau'nun bu kararı, LaGuardia Havalimanı'nda yaşanan ölümcül kazanın ardından yaptığı açıklamada sadece İngilizce konuşmasının çektiği tepki nedeniyle aldığı belirtildi. Ülkede 2 resmi dilin olması bu konuda hassasiyeti artırıyor.
Air Canada'nın CEO'su Michael Rousseau, New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda yaşanan ölümcül uçak kazasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle oluşan yoğun tepki sonrası görevinden ayrılma kararı aldı.
TEPKİNİN NEDENİ: FRANSIZCA KONUŞMAMASI
Kaza sonrası yayımlanan taziye videosunda Rousseau'nun neredeyse tamamen İngilizce konuşması, özellikle Fransızca'nın yoğun olarak kullanıldığı Quebec bölgesinde büyük tepki çekti. Kanada'nın iki resmi dili olmasına rağmen mesajda yalnızca birkaç Fransızca kelime kullanılması "saygısızlık" olarak değerlendirildi.
SİYASİ VE TOPLUMSAL BASKI ARTTI
Yaşanan kriz kısa sürede siyasi boyuta taşındı. Kanada Başbakanı ve Quebec yönetimi Rousseau'yu eleştirirken, yüzlerce hatta binlerce şikayet resmi kurumlara iletildi. Quebec Parlamentosu da CEO'nun istifasını talep eden bir karar aldı.
İSTİFA KARARI GELDİ
Artan baskının ardından Rousseau'nun görevinden ayrılacağı açıklandı. Şirket bu süreci "planlı ayrılık" olarak tanımlasa da, kararın arkasında dil tartışmasının yarattığı kamuoyu baskısının etkili olduğu yorumları yapılıyor.
KANADA'DA DİL HASSASİYETİ ÇOK YÜKSEK
Kanada'da özellikle Quebec bölgesinde Fransızca, yalnızca bir iletişim dili değil aynı zamanda kültürel kimliğin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle büyük şirket yöneticilerinin iki resmi dili de kullanması bekleniyor ve kriz anlarında bu hassasiyet daha da önem kazanıyor.
2 PİLOT ÖLMÜŞTÜ
Montreal-New York seferini gerçekleştiren Air Canada'ya ait yolcu uçağı 23 Mart Pazartesi günü pistte görev yapan bir itfaiye aracıyla çarpışmıştı. Korkunç kazada 2 pilot hayatını kaybetmiş, 41 kişi de yaralanmıştı. Uçakta 72 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu.