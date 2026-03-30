TV yıldızını çevreleyen deepfake porno skandalı Almanya'yı nasıl sarstı?

Almanya'nın en tanınmış TV yıldızlarından biri, geçen hafta Hamburg'da binlerce protestocuya, ölüm tehditleri nedeniyle kurşun geçirmez yelek giymek zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlattı.

Alman haber dergisi Der Spiegel'de şoke edici iddiaları yayımlanan 44 yaşındaki Collien Fernandes, eski kocasını internette kendisiyle ilgili pornografik deepfake videolar yaymakla suçladı.

Bu iddialar gösterilerin yanı sıra yasaların sıkılaştırılacağına dair vaatlere ve Başbakan Friedrich Merz'in tepkisini beceriksizce yönettiğine dair eleştirilere yol açtı.

Fernandes'in eski kocası Christian Ulmen, iddiaları reddediyor ve hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı. Ayrıca haberi yayımlayan dergiye karşı da yasal işlem başlatıyor.

Ünlü medya avukatları Christian Schertz ve Simon Bergmann, iddiaları yalanladı ve BBC'ye Ulmen'in "Fernandes veya başka herhangi bir kişinin deepfake videolarını hiçbir zaman üretmediğini ve/veya dağıtmadığını" söyledi.

Fernandes ve Ulmen arasında yaşananların, Almanya'da deepfake pornografisiyle ilgili ceza hukukundaki yasal boşlukları çevreleyen tartışmayla hiçbir ilgisi olmadığını savunuyorlar.

Ulmen ve Fernandes, yıllardır televizyon, sunuculuk, yapımcılık, yazarlık ve oyunculuk alanlarında önemli roller üstlenen tanınmış bir ünlü çift olarak biliniyordu.

İkilinin kamuoyunda tanınan kişilikler olması, bu davanın Almanya'yı neden bu kadar meşgul ettiğini kısmen açıklıyor.

Ancak bu davanın sonucu ne olursa olsun, kampanyacıların ceza hukukundaki bariz boşluklar diye nitelendirdikleri hususlara yönelik öfkeyi de ortaya çıkardı.

Siyaset, iş dünyası ve kültür alanlarından 250 kadından oluşan bir grup, rıza dışı cinsel içerikli deepfake'lerin üretilmesi ve dağıtılmasının açıkça suç sayılması da dahil olmak üzere 10 "talep" yayımladı.

Grupta, merkez sol SPD partisinden Çalışma Bakanı Bärbel Bas, rapçi Ikkimel ve iklim aktivisti Luisa Neubauer de yer alıyor.

Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubig, pornografik deepfake'lerin üretilmesi ve dağıtılmasının açıkça suç sayılması için yasayı değiştirme planlarını açıkladı.

Alman medyasının gördüğü taslak planlara göre, bu suç iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Şu anda Alman yasalarına göre, bu tür görsellerin yalnızca bir kişinin kendi imaj hakkını ihlal ettiği tespit edilirse yayılması cezalandırılabiliyor.

Fernandes, 26 Mart Perşembe gecesi memleketi Hamburg'da toplanan binlerce protestocuya, iddialarını kamuoyuna açıklamasından bu yana maruz kaldığı tacizleri anlattı.

"Polis koruması altında, kurşun geçirmez yelek giyerek burada duruyorum… çünkü erkekler beni öldürmek istiyor" dedi.

Fernandes, eski kocasının 2024 yılının Noel Günü'nde kendisine, internette sahte, cinsel içerikli görüntülerini yaydığını itiraf ettiğini iddia etti.

Der Spiegel dergisine "Bir ölüm haberi almış gibiydim. Konuşamadım, ağlayamadım" dedi.

Ulmen'in avukatı Schertz bu iddiaya karşı çıktı ve Ulmen hakkında bildirilen ana noktaların "kanıtlanabilir şekilde eksik ve yanlış" olduğunu ve yasal işlemlere konu olacağını söyledi.

Fernandes, çiftin daha önce birlikte yaşadığı İspanya'da tehdit ve istismar iddialarıyla ilgili yasal şikayette bulundu.

Ancak Ulmen'in avukatları, Fernandes'in duruma ilişkin tanımlamasını reddetti ve müvekkillerine yönelik herhangi bir "tek taraflı suçlama" olmadığını söyledi.

TV sunucusu, Alman kamu yayıncısı ARD'ye, Almanya'yı "suçlular için bir cennet" olarak tanımladı ve cinsiyete dayalı şiddet yasaları Almanya'dan daha güçlü olan İspanya'da şikayette bulunmayı tercih ettiğini söyledi.

Fernandes'in yapay zeka tarafından üretilen pornografinin kurbanı olduğu konusunda ihtilaf yok. Materyal internette dolaşıyor ve online istismarın kurbanı olduğuna dair daha geniş kapsamlı iddiaları yeni değil.

Bu olay, uzun süredir genç ve kadın seçmenlerle arasında kopukluk olduğu yönünde eleştiriler alan Başbakan Friedrich Merz üzerinde siyasi baskı yaratıyor.

Parlamentoda kadına yönelik şiddet konusunda sorulan bir soruya yanıt veren Merz, fiziksel ve dijital alanda şiddetin "patlama" yaşadığını ve bunun "önemli bir kısmının" göçmen gruplardan kaynaklandığını söyledi.

Bu sözleri, Alman meclisi Bundestag'da hem muhafazakar CDU partisinden milletvekilleri hem de aşırı sağcı AfD'den milletvekilleri arasında alkış aldı.

Sol partiden Clara Bünger ise "Kadına yönelik şiddette refleks olarak göçü işaret edenler, yapısal şiddeti mücadele etmek yerine önemsizleştiriyorlar" dedi.

Bazıları da Merz'in sözlerinin yanlış değerlendirildiğini söylüyor.

Hükümet verileri, aile içi ve ev içi şiddet vakalarında şüpheliler arasında Alman olmayanların orantısız bir şekilde fazla olduğunu gösteriyor, ancak kesin milliyetler belirtilmiyor.

Bu durumda, Alman olmayan şüpheliler, yabancı uyruklu, vatansız veya uyrukları belirsiz kişileri ifade ediyor. Hem Alman hem de başka bir uyrukta olan herkes bu istatistiklerde Alman olarak kabul edilirken, genel göçmen kökeni kaydedilmiyor.

Öte yandan, 2024 yılı polis suç istatistiklerine göre, Almanya'da yüz yüze ve online şiddet ve diğer suçlara maruz kalan kadınların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.