Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

HAVADA PANİK

THY'ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul- Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girmişti. Olayda 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı. Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti. Uçakta bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.