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Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin memuru hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından uçakta oluşan manzara tüyler ürpertti. Yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

HAVADA PANİK

THY'ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul- Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girmişti. Olayda 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı. Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti. Uçakta bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağı türbülansa girdiği anlar

Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağı türbülansa girdiği anlar

Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar

Tüyler ürperten görüntü! İşte THY uçağının türbülansa girdiği anlar

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Haberler.com Özel Türk Hava Yolları Sosyal Medya Cep Telefonu Boeing 777 İstanbul 3-sayfa Taipei Dünya Medya

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Yorumlar (2)

Damla Sengul:

hani nerede?

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Goethegitme:

After partisini havada yaptiririz,ne güzel olmuş işte,festival havasında

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0
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