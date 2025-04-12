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Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

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Yunanistan'da devlet tarafından düzenlenen 'Bağımsızlık Günü' geçit töreninde Yunan askerler, "Kıbrıs Yunanistan'dır" diye bağırdıktan sonra Türkiye'ye küfürler etti. Türkiye olaya sert tepki göstererek resmi açıklama talep ederken, Yunan makamları soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmada Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'nun bir bölümünün Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır" diye slogan attığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

DIŞİŞLERİNDEN SERT YANIT: İZAHAT BEKLİYORUZ

Türkiye'ye yönelik bu terbiyesizliğe Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklamada, geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların küstahça olduğu belirtilerek, izahat istendiği bilgisine yer verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganlar küstahçadır. Türkiye - Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir."

MSB KAYNAKLARI: TSK'DAN BÖYLE DAVRANIŞLAR GÖREMEZSİNİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından da "TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz" açıklaması gelmişti.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'dan izahat istediği olaya ilişkin "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Türkiye'nin gösterdiği bu tepkinin ardından harekete geçen Yunanistan Silahlı Kuvvetler Komutanlığı olayla ilgili genel soruşturma başlatma kararı almıştı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

20 GÜN HAPİS CEZASI

Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

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Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Askere o emir verilmezse, asker kendiliginden kufir edermi? once kufir ettiriyorlar, sonra hapse attik diyorlar… hapis kisa sure… ama sonunda bu kufur videolari yillarca kalir internette…

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Haber YorumlarıNetherill:

gerçekten bu yunanistan böyle savaş çıkacağını izmir ve bölgesini, gökçeada bozcaadayı, kıbrısın hepsini kazanacağını felan mı sanıyor? hayır allah korusun bir savaş çıksa kuyruğunu bacağının arasına kıstırıp ilk kaçacak ülkelerden biri böyle tatbikatlar söylemler bişiler felan çok komik türk gençleri olarak gülüyor ve hallerine acıyoruz.

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