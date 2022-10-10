Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model, bikinisi ve pozlarıyla tozu dumana kattı

Dünyaca ünlü model Rhian Sugden, kocası Oliver Mellor ile birlikte tatil için Antalya Kalkan Plajı'na gitti. Sugden, düzgün fiziği ve verdiği pozlarla kendisine hayran bıraktı. Ünlü model ve kocasının da sık sık birbirlerini öptükleri görüldü. Çift bir süre daha Türkiye'de tatil yapacak.