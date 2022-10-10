Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model, bikinisi ve pozlarıyla tozu dumana kattı
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Dünyaca ünlü model Rhian Sugden, kocası Oliver Mellor ile birlikte tatil için Antalya Kalkan Plajı'na gitti. Sugden, düzgün fiziği ve verdiği pozlarla kendisine hayran bıraktı. Ünlü model ve kocasının da sık sık birbirlerini öptükleri görüldü. Çift bir süre daha Türkiye'de tatil yapacak.
Dünyaca İngiliz model Rhian Sugden, birçok yabancı ünlü gibi tatil tercihini Türkiye'den yana kullandı. Sugden ve eşi Oliver Mellor Antalya ilimizde bulunan Kalkan Plajı'na giderek denizin keyfini çıkardı.
DÜZGÜN FİZİĞİ HAYRAN BIRAKTI
Sugden'un siyah bikinisi ve düzgün fiziği, hayranlarından tam not aldı. Ünlü model, saatlerce denize girerek adeta sezonun yorgunluğunu Akdeniz'in serin sularına bıraktı.
SIK SIK SARILDILAR
Ünlü model ve eşi Oliver Mellor'un birbirlerine sık sık sarıldıkları anlar da objektiflerden kaçmadı. Çiftin bir süre daha Türkiye'de tatil yapacağı öğrenildi.
İşte ünlü modelin tatilinden kareler: