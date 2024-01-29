Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar ve gerilim artarken, ülkelerin askeri güçleri de önem kazanıyor. 2024 yılı askeri güç sıralamasında Türkiye, Ortadoğu bölgesinde en güçlü askeri güce sahip ülke oldu. Global Firepower 2024 araştırmasına göre Türkiye, Ortadoğu'daki en güçlü orduya sahip ülke olarak lider konumda. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, dünya sıralamasında ise 8. sırada yer alarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Ortadoğu'da yıllardır dinmeyen savaşlar her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Yaşanan insanlık dramları göz ardı edilemeyecek seviyelere çıkıyor. Çatışmalar sürerken Türkiye "arabulucu" rolünde dengeleri sağlamaya çalışan bir politika izliyor.

Gerilim tırmanırken ülkelerin askeri güç ve kabiliyetleri de oldukça önem kazanıyor. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri Ortadoğu ve dünya sıralamasında kaçıncı sırada? Gelin yakından bakalım.

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLK SIRADA

2024 yılı Ortadoğu bölgesinin askeri güçlerinin ülkelere göre en güçlüden en zayıfa doğru sıralanmasında Türkiye, askeri güç olarak lider konumda yer aldı.

Global Firepower 2024 (Küresel ateş gücü) araştırmasında Ortadoğu'da en güçlü orduya sahip ülke olarak Türkiye birinci sırada çıktı.

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu

DÜNYADA 8. ORTADOĞUDA İSE LİDER KONUMUNDA

Ülkelerin askeri güçlerini karşılaştıran ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın verilerine göre Ortadoğu'da birinci çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında ise 8'inci sırada yer alarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü askeri gücüne sahip ülke oldu

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Türkiye TSK Politika Dünya Haberler

1000

Yorumlar (3)

Deniz Tutar:

sıralama yanlış dünyanın en güçlü ordusu; TÜRKİYE'dir. yeterki gerçek anlamda bir tehlike olsun olabilecekleri kimse hayal bile edemez. TÜRKİYE'nin bileğini bükebilecek bir güç dünyada yok!

19
6
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

TÜRK ORDUSU GEÇMİŞTEKİ FETÖCÜLER GİBİ MİLİTAN YAPILAR YERLEŞTİRİLMEZSE SEKİZİNCİ DEĞİL DÜNYANIN EN BÜYÜK KUDRETLİ SİLAHI CESARET VATAN VE MİLLET SEVGİSİNE SAHİP OLAN DÜNYANIN BİRİNCİ ORDUSUDUR GEÇENLERDE YAKALARINA TOPLUİĞNE YOK BAHANESİYLE YAKALARINA ATATÜRKÜN RESMİNİ YAPIŞTIRMAYANLARA NE İSTEDİLERSE VERSENİZDE NE BU DEVLETE NE BU MİLLETE HAYIR GELİR

7
1
yanıtYanıtla
Begitli İbrahim:

boş işler listeye bak hizaya gel boy ölçüştüğümüz ülkere bakın

1
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title