Türkiye'nin terör hedeflerine operasyonu ABD'li ismi rahatsız etti: Hastane ve sivilleri hedef aldılar

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından TSK gece harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünya basınında da geniş yer bulurken, ABD'den skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını öne süren ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hastane dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı" dedi.

Türkiye, İstiklal'de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'a hava harekatı düzenleyerek belirlenen terör hedeflerini imha ederken, ABD'den gelen açıklama büyük tepki çekti.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından Türkiye'nin ekonomisini hedef alan The New York Times'ın haberini alıntılayarak Twitter'dan sivillerin öldürüldüğünü öne sürdü. Pallone aynı zamanda Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam edeceğini belirtti.

"HASTANEYİ BOMBALADILAR"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.