Üye Girişi
Haberler

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sön dönemlerde Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları sahaya da yansımaya başladı. Ebu Zendin köyünde Suriyeli muhaliflerle rejim arasında bulunan Ebu Zendin Kapısı ticari faaliyetlere açıldı. Bu kapı sayesinde bölgede üretilen ürünlerin hem rejim bölgesine hem de üçüncü ülkelere gönderilmesiyle muhaliflerin elindeki alanlarda sanayi hızla büyüyecek.

Muhalifler ile Suriye rejimi arasında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü Halep'in kuzeydoğusundaki Ebu Zendin Geçiş Kapısı, kapalı kaldığı 2020 yılından bu yana ilk kez açıldı. 27 Haziran'da rejim bölgesinden birkaç TIR, deneme amaçlı muhaliflerin bölgesine geçti. Gelişmenin, rejim lideri Beşşar Esad'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev'e "Türkiye ile diplomatik ilişki kurulması için tüm girişim ve inisiyatiflere açık olduklarını" söylemesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

BÖLGEDE SANAYİ GELİŞTİ AMA...

2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte Suriye haritası yeniden şekillendi. Suriye'nin kuzeyi, 2016-2020 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve muhaliflerden oluşan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarla terörden temizlendi. Başta eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda kalkınmanın sürdüğü bölgelerde zaman içerisinde sanayi de gelişmeye başladı. Cerablus, El Bab, Çobanbey, Azez, Mare ve Afrin'de kurulan pek çok sanayi bölgesi, yerel halkın çalışıp üretmesini sağladı. Ancak ticaret yollarının açılamaması nedeniyle ürünler yine bölgede işlem gördü.

TİCARİ FAALİYETLER CANLANACAK

El Bab Yerel Meclisi 26 Haziran'da yayınladığı açıklamada, muhalifler ile Suriye rejiminin sınır noktası olan Ebu Zendin köyündeki Zendin Ticaret Kapısı'nın yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin diğer noktalarına ticaretin başlamasıyla birlikte yerel üreticinin ve meclisin gelir sağlayacağı, ticari hareketliliğin artmasıyla kalkınmanın hız kazanacağı vurgulandı. Böylelikle altyapının iyileştirileceği, kamu yararına faaliyetler ve daha iyi hizmetler sunulacağı belirtildi. Ayrıca bu konuda halkın Yerel Meclis'le iş birliği yapmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

TIRLAR GEÇMEYE BAŞLADI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Bu açıklamanın ardından 27 Haziran'da rejim tarafından birkaç tır, Ebu Zendin Kapısı'ndan muhalif bölgelere gitti. Yerel kaynaklara göre kapının açılması, ekonomik anlamda büyük fayda sağlayacak. Bölgede üretilen ürünlerin hem rejim bölgesine hem de üçüncü ülkelere gönderilmesiyle muhaliflerin elindeki alanlarda sanayi hızla büyüyecek. Yeni Suriye'de sanayinin kalbi yine kuzeyde atacak.

KORONADAN BERİ KAPALI

Ebu Zendin Kapısı, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra 2017'de açılmıştı. Ebu Zendin köyünün rejimle muhalifler arasındaki son nokta olması sebebiyle, bu bölgede ticaret için kapı açılmıştı. Kapı, 2019'da koronavirüs nedeniyle ticarete kapatıldı. 2020'de birkaç saatliğine açılan Ebu Zendin Kapısı 4 yıldır kapalıydı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Beşşar Esed Türkiye Suriye Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
500

Yorumlar (1)

Mehmet Yarba:

Yani sonuçta eski tas eski hamam devam edecek ! Mağduriyetler Esata kâr kalacak !

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title