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Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti

Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
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İran'da Yüksek Mahkeme, 2023 Aralık'ta Türkiye'den sınır dışı edilen ve "Tataloo" ismiyle de bilinen şarkıcı Emir Hüseyin Maksudlu'yu, 'peygambere hakaret' suçlamasıyla idama mahkum etti.

Türkiye'den İran'a sınır dışı edilen ve 'Tataloo' ismiyle de bilinen şarkıcı Emir Hüseyin Maksudlu'ya idam cezası verildi.

Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti

PEYGAMBERE HAKARETTEN SUÇLU BULUNDU

AFP'nin İran gazetesi Etemad'a dayandırdığı habere göre, Tataloo'ya daha önce 'dine hakaret' suçundan verilen 5 yıllık hapis cezası, savcının itirazı sonucu bozuldu. Davayı yeniden ele alan Yüksek Mahkeme, bu kez 'peygambere hakaretten' suçlu bulduğu 37 yaşındaki şarkıcıyı idam cezasına mahkum etti. Habere göre, karar için temyiz yolu açık bulunuyor.

Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti

İRAN'A İADE EDİLMİŞTİ

İran'da hip-hop ve rap dünyasının en renkli simaları içerisine gösterilen Tataloo, Türkiye'de yıllarca yaşamış ve 2023 Aralık ayında da İran'a iade edilmişti. Tataloo, söz konusu tarihten bu yana ülkesinde tutuklu bulunuyor.

Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti

FUHUŞ SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Daha önce 'fuhuş' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Tataloo, hakkında açılan başka davalarda da 'İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapmak' ve 'müstehcen içerik yayınlamak' ile suçlanıyordu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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