Türkiye'den Güneydoğu Asya hamlesi! İlişkiler güçleniyor

Türkiye, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile ilişkilerini güçlendiriyor. 24 Kasım 2025 tarihinde ASEAN Genel Merkezi'nde 7. ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi toplantısı düzenlendi. Toplantıda, her iki tarafın Sektörel Diyalog Ortaklığı'nı güçlendirme taahhütlerini yinelediği belirtildi. Büyükelçi Talip Küçükcan, ASEAN ve Türkiye'nin ulusötesi suçlarla mücadele, mayın temizleme, ticaret ve yatırım gibi alanlarda iş birliği yürüttüğünü ifade etti.

  • Türkiye ile ASEAN arasında 24 Kasım 2025 tarihinde 7. ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi Toplantısı yapıldı.
  • Türkiye ve ASEAN, ulusötesi suçlarla mücadele, mayın temizleme, ticaret ve yatırım gibi alanlarda iş birliği yürütüyor.
  • Türkiye, ASEAN'a Diyalog Ortaklığı için başvurusunu sürdürüyor ve siber güvenlik, yeşil ekonomi gibi yeni alanlarda iş birliği başlatmayı planlıyor.

Dünya genelinde diplomatik ilişkilerine hız veren Türkiye, Güneydoğu Asya'da da önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Endonezya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya Türkiye'nin 11 üyeli bölgesel bir kuruluş olan "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği" ASEAN İile ilişkilerini güçlendirdiği belirtildi.

"ORTAKLAKLIĞI GÜÇLENDİRME TAAHHÜTLERİNİ YİNELEDİK"

Açıklamada 24 Kasım 2025 tarihinde ASEAN Genel Merkezi'nde 7. ASEAN- Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi (AT-JSCC) Toplantısı'nın yapıldığı kaydedilerek her iki tarafın da pratik iş birliği faaliyetleri yürüterek Sektörel Diyalog Ortaklığı'nı güçlendirme taahhütlerini yinelediğine dikkat çekildi.

"ÇOK SAYIDA ALANDA İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ım Eşbaşkanlığını yaptığı komite toplantısında ASEAN üyesi ülkelerin Daimi Temsilcileri ve Türkiye'nin, 2014-2028 ASEAN- Türkiye Pratik İş Birliği Alanları'nın (PCA) uygulanmasındaki ilerlemeyi gözden geçirdikleri öğrenildi. Büyükelçi Talip Küçükcan'ın ASEAN ve Türkiye'nin hali hazırda ulusötesi suçlarla mücadele, mayın temizleme, ticaret ve yatırım, turizm, gıda ve tarım, eğitim ve gençlik ile insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yürüttüğüne işaret ettiği, ASEAN'a Diyalog Ortaklığı için yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması için girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

YENİ ALANLARDA DA ADIMLAR ATILACAK

Büyükelçi Küçükcan toplantıda sektörel Diyalog Ortaklığı'nın gelecekteki yönü hakkında görüş alışverişinde bulunulduğuna ve siber güvenlik, dijital entegrasyon, yeşil ekonomi, halk sağlığı, tedarik zinciri dayanıklılığı, akıllı tarım, afet yönetimi ve kadınların güçlendirilmesi gibi alanlarda da iş birliklerinin başlatılmasının ele alındığını sözlerine ekledi.

Yedinci ASEAN- Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi (AT-JSCC) Toplantısı'na ASEAN Topluluk ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Nararya S. Soeprapto ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ASEAN Büyükelçisi Profesör Dr. Talip Küçükcan eş başkanlık etti ve ASEAN Daimi Temsilciler Komitesi Üyeleri ve temsilcileri ve ilgili heyetleri katıldı.

ASEAN Üye Devletleri, Toplantı kapsamında düzenlenen, ASEAN toplumuna yönelik kalkınma işbirliği projelerini destekleyen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen faaliyetlerin yer aldığı Türkiye'nin fotoğraf sergisinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

