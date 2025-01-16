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Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Joe Biden yönetimi tarafından dün yayımlanan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin eden kararı kınadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a da bu hatalı adımdan dönmesi yönünde mesaj verildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınadığını açıkladı.

"KARARI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz" denildi.

"VAHİM BİR HATA OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak olan kararın hata olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'A MESAJ

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin verilen karardan geri dönmesini bekledikleri belirtilen açıklamada, "ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

ABD BAŞKANLIK KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımlamıştı. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Ülke bu çizgide hızla siyasal İslam çizgisinde giderse, bütün uygar uluslar İran"a yaptıkları gibi ülkemizi risk olarak algılayıp ona göre reaksiyon alacaklar. Bırakın teğmenlerle uğraşmayı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "ün çizdiği yola, gösterdiği hedeflere biran önce geri dönülmelidir!..

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Haber Yorumlarıhaktan Bey:

yavaş yavaş düşmanlarımızı artırma planları bunlar biz ne kadar askeri olarak güçlensek o kadar etrafımızda düşman sayısı artıyor.

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Haber Yorumlarıemre null:

ne saçma bir sistem abd de kasımda seçim oldu trump hala göreve baslamadi bu seçmene de saygisizlik

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