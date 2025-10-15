Haberler

Türkiye'deki yarışmadan uyarlanan program Müslüman ülkeyi karıştırdı

Türkiye'deki yarışmadan uyarlanan program Müslüman ülkeyi karıştırdı
Güncelleme:
Türk yapımı 'Aşk Adası'nın formatından esinlenen ve çekimleri İstanbul'da Boğaz manzaralı bir villada gerçekleştirilen flört programı, Pakistan'ı karıştırdı. İlk bölümü kısa sürede 1,1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan program, muhafazakâr kesimlerin tepkisini çekti. Amun Terakki Partisi, programın "toplumu yozlaştırdığını ve İslam'a aykırı mesajlar içerdiğini" iddia ederek dava açtı.

Pakistan'da yayın hayatına yeni başlayan "Lazawal Ishq" (Ezeli Aşk) adlı flört programı, daha ilk bölümüyle ülke gündemini karıştırdı.

TÜRKİYE'DEKİ YARIŞMADAN UYARLANDI, ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA YAPILDI

Türk yapımı "Aşk Adası" formatından esinlenen programın çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 4'ü erkek, 4'ü kadın toplam 8 Pakistanlı yarışmacı, Boğaz manzaralı bir villada birlikte kalarak çeşitli görevlerle birbirleriyle uyumlarını test ediyor.

TANITIMINDAN İTİBAREN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yapımcı ekip, konseptin amacını "katılımcıların duygusal bağ kurup ömür boyu sürecek bir ilişki bulmalarına yardımcı olmak" şeklinde tanımlıyor. Ancak programın yayınlanması, özellikle muhafazakâr çevrelerde ciddi bir tepki doğurdu.

29 Eylül'de YouTube'da yayımlanan ilk bölüm kısa sürede 1,1 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Fakat daha tanıtım fragmanı paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada yoğun bir eleştiri dalgası başladı. Birçok kullanıcı, programın "İslami ve toplumsal değerlere zarar verdiğini" öne sürerken, bazı siyasetçiler de hükümeti yayın hakkında adım atmaya çağırdı.

PARTİ LİDERİ DAVA AÇTI

Amun Terakki Partisi lideri Muhammed Faik Şah, "Lazawal Ishq"in "toplumu yozlaştırdığını ve İslam'a aykırı mesajlar içerdiğini" iddia ederek İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne dava açtı. Şah, "Bu tür içerikler gençleri yanlış yönlendiriyor ve kültürel kimliğimizi tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.

SUNUCUDAN SAVUNMA: AMACIMIZ EVLİLİK YOLUNDA GERÇEK BİR BAĞ KURMAK

Programın sunucusu olan Pakistanlı oyuncu Ayesha Omar, eleştiriler karşısında sessiz kalmadı. Dawn ve Gulf News gazetelerine konuşan Omar, yapımın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bu, gençlerin aynı evde sınırsız özgürlükle yaşadığı bir reality show değil. Bizim formatımız, Pakistan kültürüne ve aile değerlerine saygı duyan bir yaklaşım üzerine kurulu. Amacımız evlilik yolunda gerçek bir bağ kurmak."

PROGRAMIN GELECEĞİ BELİRSİZ

YouTube'daki yüksek izlenme oranlarına rağmen, "Lazawal Ishq" hakkındaki tartışmalar giderek büyüyor. Dava süreci ve kamuoyu baskısının ardından programın yayın hayatına devam edip etmeyeceği şimdilik net değil.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haber Yorumlarıalbatros :

yıllarca batının ahlaksızlığını alıyor diye avrupa ülkelerini suçladık. şimdi diğer müslüman ülkeler bizim ahlaksızlığımızı örnek alıyor.

Haber YorumlarıBağdatlı:

sokaklara açık açık tuvaletini yapanlar bundan mı utanmış

