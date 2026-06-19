İngiltere'de 3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine atan kişi serbest bırakıldı

İngiltere'nin Cambridge kentindeki hayvanat bahçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğunu timsah kafesine atarak ağır yaralanmasına neden olan 30 yaşındaki erkek şüpheli, "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde bir kişi, dün 3 yaşındaki bir çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsahların tutulduğu alana attı.

Hayvanat bahçesi sahibi Tracey Johnson'ın kafese girerek kurtardığı erkek çocuğuna ilk müdahale, olay yerine çağırılan polis ve ambulans ekiplerince yapıldı.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler dışarı çıkarıldıktan sonra mekan bir süre kapalı kaldı.

Cambridge Polisi, çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtti. Çocukla tanışıklığı olmadığı değerlendirilen 30 yaşındaki şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Ancak polisten daha sonra yapılan açıklamada, şüphelinin "ifade vermeye uygun olmadığı" belirtilerek, 18 Eylül'e kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daily Mail gazetesinin haberinde, şüphelinin bakıcısı tarafından geziye getirilen bir zihinsel engelli olduğu iddia edildi. Haberde ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.