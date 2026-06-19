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Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın tutulduğu yer görüntülendi

Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın tutulduğu yer görüntülendi
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İstanbul Maltepe'de kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da bir prefabrik yapıda elleri bağlı halde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, emniyet birimlerinin detaylı çalışmaları sonucu sabah saatlerinde bulundu. Olaya ilişkin gözaltı sayısı ise 8'e yükselirken Karaal'ın Tuzla'da bulunduğu yer görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından detaylı kamera incelemelerinin ardından Karaal'ı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Maltepe'de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. Tuzla'da inşaat alanındaki atıl şekilde bulunan bir prefabrik yapıda elleri ve kolları bağlı olarak bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2'sinin dün, 5'inin gece ve 1 kişinin de sabah saatlerinde olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Karaal'ın kaçırılmasının ardından Tuzla'da alıkonulduğu atıl durumdaki prefabrik yapı ve inşaat alanı detaylı olarak görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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