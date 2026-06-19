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Avustralya ana karasında ilk H5N1 kuş gribi vakası şüphesi

Avustralya ana karasında ilk H5N1 kuş gribi vakası şüphesi
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Avustralya ana karasında telef olan bir kahverengi skuanın kuş gribi testi pozitif çıktı. Vaka, ana karada görülen ilk H5N1 vakası olabilir. Yetkililer sonuçları beklerken, virüsün doğrulanması halinde ulusal müdahale başlatılacak.

Avustralya ana karasında telef olan göçmen bir deniz kuşunun kuş gribi testi pozitif çıktı. Vaka, ana karada görülen ilk H5N1 kuş gribi vakası olabilir.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin Cape Le Grand Ulusal Parkı'nda telef olan göçmen deniz kuşu olan bir kahverengi skuanın kuş gribi testi pozitif çıktı. Virüsün türünü doğrulamak için ileri analizlerin sürdüğü belirtilirken, vakanın ana karada görülen ilk H5N1 kuş gribi olabileceği ifade edildi. Yetkililer, telef olan kuşun gerçekten H5N1 virüsü taşıyıp taşımadığını gösterecek olan sonuçların yarın açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

Batı Avustralya Tarım Bakanı Jackie Jarvis, "Şüpheli kuş gribi vakasını ciddiyetle ele alıyoruz. Eğer virüsün ülkeye giriş yaptığı doğrulanırsa hızlı ve koordineli bir ulusal müdahale başlatılacak" ifadelerini kullanarak, ayrıca aynı bölgede hasta halde bulunan başka bir kuşun da kuş gribi için test edildiğini söyledi.

Adelaide Üniversitesi'nde yaban hayatı veteriner hekimi ve Doçent Wayne Boardman, virüsün Avustralya'nın yerli yaban hayatına büyük zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Avustralya, ölümcül H5N1 türünün görülmediği tek kıta

Ölümcül H5N1 virüsü, 2021'den bu yana yabani kuşlar arasında yayılırken milyonlarca hayvanın telef olmasına açtı. Avustralya, ölümcül H5N1 türünün görülmediği tek kıta olarak biliniyor. H5N1 virüsü sadece 2025 yılı sonunda Avustralya'ya bağlı Heard Adası'nda tespit edilmişti. Avustralya, H5N1 virüsüne karşı çiftliklerde biyogüvenlik önlemlerini artırmış, kuşlara yönelik arama programları yürütmüş, risk altındaki türleri aşılamış ve acil durum senaryoları hazırlamıştı. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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