Seyir halindeki tırın dorsesi patladı, 15 ton balık atığı yola saçıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesinin patlaması sonucu yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke'de faaliyet gösteren bir balık işleme fabrikasından Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan tır, D-400 Karayolu üzerinde Silifke-Mut istikametinde seyir halindeyken dorsesinde meydana gelen patlama nedeniyle kontrolden çıktı. Patlamanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 15 ton balık atığı yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları yürütürken, araçlar bir süre tali yollara yönlendirildi.

Yola saçılan balık atıkları, yükün sahibi olan firmanın ekipleri tarafından iş makineleri ve temizlik araçlarıyla kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, Silifke'den Muğla'ya gönderilen balık atıklarının burada faaliyet gösteren tesislerde işlenerek balık yemine dönüştürüldüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı