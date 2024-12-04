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Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler

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TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

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Suriye'de Esad rejim güçleriyle muhaliflerin arasındaki çatışmalar sürüyor. Münbiç'e doğru adım adım ilerleyen muhalifler, Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında, 4 köyde daha kontrolü ele geçirdi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'e takviye kuvvet gönderdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar günlerdir sürüyor. Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım ve Hamra yerleşim yerlerinde kontrolü sağladı. Gruplar, Hama şehir merkezi yakınlarında rejim güçlerinin en önemli üslerinden biri olan ve 25. Tugay için ana karargah olarak kullanılan Zırhlı Birlikler Okulu'nu da ele geçirdi.

TSK'DAN AZEZ'E TAKVİYE KUVVET

Suriye'de muhalif grupların adım adım ilerleyişi sürerken sıcak bölgeden dikkat çeken bir haber daha geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlerden temizlediği Afrin'in doğusundaki Azez'e takviye kuvvet gönderdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araçların sevk edildiği görüldü.

TEL RIFAT'TAKİ TÜNELLERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı. Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi. Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi. İlçenin insansız hava aracıyla (İHA) yukarıdan çekilen görüntülerinde, yıllardır teröristlerin işgalinde kalan Tel Rıfat'taki birçok evin bakımsızlıktan harabeye döndüğü de fark ediliyor.

SİVİL YERLEŞİMLERİ TERÖR FAALİYETLERİ İÇİN KULLANDI

YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor. Terör örgütü, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı. Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıali SNGR:

Allahınıza gurban

Yorum Beğen80
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

1 soru soracağım. TSK Suriye'deki Esad'ın askerlerini mi öldürüyor? Yoksa gerçekten pkk yaratıklarını mı öldürüyor?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıEyubi:

suriye de ben niye öleyim benim kardeşim niye ölsün senin işin var orda suriye nin yerine kendimizi koyalım

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hayat boş eğlen coş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Zenginler yemek partisi verdiginde zenginleri cagirirlar ama savas ciktiginda gariban halkin cocuklarinj savasa cagirirlar zenginin zevki ici garibanlarin coluk cocuklari oluyor hemde baska topraklarda daha savasin basi biraz daha zaman gecsin sehit haberleri gelmeye baslar turkiye ayaklanmadan daha cok garibanin cocugu sehit olur...

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Naci Büyükkal, sorduğun sorunun cevabı : İsrail, 14 yıldır Suriye Devlet Başkanı BEŞAR ESAD'ı devirmeye çalışıyor... "Sözde" SURİYE MİLLİ ORDUSU diye yutturmaya çalıştıkları bu "paçavra teröristler" de BEŞAR ESAD'I DEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR... Yani : "İSRAİL'LE AYNI SAFTALAR"... Bu İSRAİL'İN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA hareket eden bu "paçavra teröristleri" KİMİN desteklediğine bakıyorsunuz : "RECEP"... 14 Yıldır Suriye'ye "TİCARET AMBARGOSU" uygulayan, ama İSRAİL'LE TİCARETRE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRA

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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

yav arkadaş ESAT oglum gel bir işe gir çalıs teksilde iş var kim sana ne desin birak bak daha vakit var

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bilal Erdoğan NEDEN ASKERLİK YAPMADI ?...................

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