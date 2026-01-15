Haberler

Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu ile YPG terör örgütü arasındaki gerilim devam ederken, Türk Akıncı TİHA'lar YPG'nin sivillerin tahliyesine engel olduğu Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaparken görüntülendi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG bünyesindeki grupların, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti yakınlarında oluşturulan insani koridordan sivillerin geçişini engellediğini bildirdi.

Suriye Ordusu Harekat Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile bağlantılı ve YPG/SDG çatısı altında faaliyet gösteren silahlı grupların, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesini amaçlayan insani geçiş noktasını kapattığını duyurdu.

Açıklamada, sivillerin güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla insani koridorun süresinin bir gün daha uzatıldığı, koridorun cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında açık olacağı belirtildi.

Suriye ordusu, "sivillerin geçişini engelleyen veya koridoru sabote etmeye yönelik her türlü noktanın, duruma uygun şekilde hedef alınacağını" vurguladı.

Yetkililer, bölgenin güvenliğinin sağlanması için tüm saha hazırlıklarının tamamlandığını kaydederken, sivillere de terör örgütü YPG/SDG'ye ait noktalardan derhal uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde çatışmalar ve güvenlik gerilimleri devam ediyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı