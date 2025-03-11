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Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğin aksamasına neden oldu

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İngiltere'nin M4 otoyolu tünelinde meydana gelen bir araç yangını, binlerce yolcu ve havalimanı çalışanının mahsur kalmasına sebep oldu. Olayın ardından Terminal 2 ve 3'e giden tünel tamamen kapatıldı, bu durum sabah saatlerinde uçuşu olan binlerce yolcunun havalimanına ulaşmasını engelledi.

İngiltere'de M4 otoyolu tünelinde meydana gelen bir araç yangını, binlerce yolcu ve havalimanı çalışanının mahsur kalmasına neden oldu.

Olay sabah 03:00 sularında meydana geldi. Tünelden geçmekte olan bir araç aniden alev aldı ve kısa sürede tamamen yandı. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, aracın alevler içinde kaldığı ve yoğun dumanın tüneli kapladığı görülüyor.

Londra İtfaiyesi, olay yerine iki araç sevk etti ve yangını 45 dakika içinde kontrol altına aldı. Olay nedeniyle yaralanan olmadığı bildirildi.

Havalimanı çalışanı David Thompson, "İşe giden otobüsümüz tünelde mahsur kaldı. Yaklaşık 90 dakika boyunca hareket edemedik. Başlangıçta ne olduğu konusunda bilgi verilmedi ve insanlar terör saldırısı gibi senaryolar düşünmeye başladı" dedi.

Yangın, Terminal 2 ve 3'e giden tünelin tamamen kapatılmasına yol açtı. Bu durum, sabah saatlerinde uçuşu olan binlerce yolcunun havalimanına ulaşmasını engelledi. Birçok kişi uçuşlarını kaçırdı veya büyük gecikmeler yaşadı.

Havalimanı çalışanları, tünellerin kapatılmasının ciddi bir planlama sorunu olduğunu belirtiyor. Bir güvenlik görevlisi, "Sadece iki tünel ve iki terminal girişi olması büyük bir sorun. Dünyada başka hiçbir büyük havalimanında böyle bir durum yok" şeklinde konuştu.

Yetkililer, başlangıçta aracın elektrikli olduğunu düşünse de, daha sonra yapılan incelemede dizel motorlu olduğu anlaşıldı.

Heathrow Havalimanı sözcüsü, "Tüm yollar yeniden açıldı ancak havalimanı çevresinde trafik sıkışıklığı devam ediyor. Bu sabah yaşanan aksaklık için özür dileriz" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı, benzer olayların tekrarlanmaması için havalimanı erişim yollarının gözden geçirileceğini duyurdu.

Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğim aksamasına neden oldu

Tünelde alevler içinde kalan araç, trafiğin aksamasına neden oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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