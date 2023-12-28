Tuna Nehri'nde yük gemisi mayına çarptı: 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi

Panama bandıralı dökme yük gemisi Tuna Nehri'nde mayına çarpıp karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre gemide görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MAYINA ÇARPAN GEMİDEKİ 4 TÜRK DENİZCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Tuna Nehri'nde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA BİRİMLERİNDEN MAYINA ÇARPAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ndeki bir limana giden Panama bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz'de Rusya tarafından yerleştirilen mayına çarptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı ifade edildi. Dün meydana gelen olayda kaptan ve Mısır vatandaşı bir denizcinin yaralandığını açıklayan Odesa Bölge Savcılığı, denizcinin İzmail şehrinde hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Rusya, temmuz ayında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Tuna Nehri çevresi ve Karadeniz'in batısındaki Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını arttırmıştı.