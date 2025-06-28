Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
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ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduğu İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinde yeniden inşa çalışmaları başladı. Uydu görüntülerine göre, çöken tünel girişlerinde iş makineleri çalışıyor. Pentagon, derin sığınak delici bombaların kullanıldığını açıklarken, İsrail bu faaliyetlerin sürmesi halinde yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

ABD'nin geçtiğimiz hafta B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduğu İran'ın yer altı nükleer tesislerinde yeniden inşa çalışmaları başlatıldı. Uydu görüntüleri, başta Fordo olmak üzere Natanz ve İsfahan tesislerinde iş makinelerinin aktif olduğunu ortaya koydu.

ABD ordusu, bu saldırılarda ilk kez GBU-57 MOP tipi sığınak delici bombalar kullanmış, bu bombalar tesislerin derinliklerindeki hava boşluklarını hedef alarak çökertmişti. Pentagon, "Gece Yarısı Çekici" adlı bu operasyonun başarılı olduğunu açıklamış, nükleer programın ciddi zarar gördüğünü belirtmişti.

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

TÜNELLER YENİDEN KAZILIYOR

Görüntüler, dağ yamacındaki çöküntülerin çevresinde kepçeler, dozerler ve vinçlerin çalıştığını, ayrıca tesislerin ana yollarına ulaşımı sağlayacak yeni geçitlerin açıldığını gösterdi. Uzmanlara göre; İran'ın önceliği çöken hava boşluklarını yeniden açmak ve tesislerdeki hasarı değerlendirmek. İsrail ise, tesislerde halen gömülü durumda yüzlerce kilo zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu iddia ederek, İran'ın nükleer bomba üretme kapasitesine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE Mİ?

İsrail hükümeti daha önce, İran'ın nükleer tesisleri yeniden inşa etmesi durumunda yeniden saldırıya geçileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği biliniyor.

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

TRUMP: TAMAMEN YOK EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer altyapısı tamamen yok edildi" demişti. Ancak uydu görüntüleri ve Pentagon kaynakları, İran'ın nükleer kapasitesini yeniden toparlamak için hızla harekete geçtiğini ortaya koyuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Usta:

İran ilk önce içindeki israil -abd ajanlarını temizlesin.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

EKONOMİYİ "BATIRMA"..... ve MÜSLÜMANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ "OTURUP SEYRETME" partisi AKP de "KINADI, PROTESTO ETTİ, DİK DURUŞ SERGİLEDİ, ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDU.... JÜPİTERLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU.... MARSLILARA DA ÇAĞRIDA BULUNDU..... GALAKSİLERARASI KONFERANS ÇAĞRISINDA BULUNDU"......... AKP'nin koyunları da "meeeeeee, meeeeeeee" diye alkışladılar.......... "21 aydır İSRAİL VAHŞETİNİ OTURUP SEYRETMEK"..... yaparsa AKP yapar.....

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Haber Yorumlarıserkan may:

Tek kurtuluş hamasa terör örgütü diyen özgür özel.Türkiyeye ekonomik yaptırım yapın diyen chp

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Kurtarma çalışmaları olabir.

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