Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

ABD'nin geçtiğimiz hafta B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduğu İran'ın yer altı nükleer tesislerinde yeniden inşa çalışmaları başlatıldı. Uydu görüntüleri, başta Fordo olmak üzere Natanz ve İsfahan tesislerinde iş makinelerinin aktif olduğunu ortaya koydu.

ABD ordusu, bu saldırılarda ilk kez GBU-57 MOP tipi sığınak delici bombalar kullanmış, bu bombalar tesislerin derinliklerindeki hava boşluklarını hedef alarak çökertmişti. Pentagon, "Gece Yarısı Çekici" adlı bu operasyonun başarılı olduğunu açıklamış, nükleer programın ciddi zarar gördüğünü belirtmişti.

TÜNELLER YENİDEN KAZILIYOR

Görüntüler, dağ yamacındaki çöküntülerin çevresinde kepçeler, dozerler ve vinçlerin çalıştığını, ayrıca tesislerin ana yollarına ulaşımı sağlayacak yeni geçitlerin açıldığını gösterdi. Uzmanlara göre; İran'ın önceliği çöken hava boşluklarını yeniden açmak ve tesislerdeki hasarı değerlendirmek. İsrail ise, tesislerde halen gömülü durumda yüzlerce kilo zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu iddia ederek, İran'ın nükleer bomba üretme kapasitesine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE Mİ?

İsrail hükümeti daha önce, İran'ın nükleer tesisleri yeniden inşa etmesi durumunda yeniden saldırıya geçileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Tel Aviv yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği biliniyor.

TRUMP: TAMAMEN YOK EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer altyapısı tamamen yok edildi" demişti. Ancak uydu görüntüleri ve Pentagon kaynakları, İran'ın nükleer kapasitesini yeniden toparlamak için hızla harekete geçtiğini ortaya koyuyor.