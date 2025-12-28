Trump ve Zelensky, Mar-a-Lago'da biraraya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Florida'daki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Görüşmede, Donbass toprak sorunu, Zaporijya nükleer santralinin yönetimi ve güvenlik garantileri gibi kritik konular ele alındı. Trump yaptığı açıklamada "Çok fazla insan ölüyor! Bence her iki başkan da bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.
TRUMP'TAN ANLAŞMA UMUDU
Başkan Trump, Zelenski'yi Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da kapıda karşıladı. Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok fazla insan ölüyor! Bence her iki başkan da bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.
ZELENSKİ'YE SADE KARŞILAMA TÖRENİ
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD'ye inişinde üst düzey ABD yetkilileri veya resmi selamlamalar olmadan, minimum düzeyde bir törenle Miami'ye geldi. Bu durum, Zelenski'nin önceki ABD ziyaretlerindeki ayrıntılı resmi törenlerden farklı bir tablo çizdi.