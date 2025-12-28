Trump ve Zelensky, Mar-a-Lago'da biraraya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Görüşmede, güvenlik garantileri, Donbass toprak sorunu ve Zaporijya nükleer santralinin yönetimi gibi kritik konular ele alındı.

TRUMP'TAN ANLAŞMA UMUDU

Başkan Trump, Zelenski'yi Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da kapıda karşıladı. Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok fazla insan ölüyor! Bence her iki başkan da bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.

Trump, Zelenski ile görüşmeden önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

ZELENSKİ'YE SADE KARŞILAMA TÖRENİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD'ye inişinde üst düzey ABD yetkilileri veya resmi selamlamalar olmadan, minimum düzeyde bir törenle Miami'ye geldi. Bu durum, Zelenski'nin önceki ABD ziyaretlerindeki ayrıntılı resmi törenlerden farklı bir tablo çizdi.