Trump'tan Maduro'ya telefon: Ailenle birlikte Venezuela'yı terk et

ABD basınında yer alan haberlere göre Donald Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisine "hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk etmesi" teklifini sundu. Trump, bu fırsatın hemen değerlendirilmediği takdirde anlaşma ihtimalinin ortadan kalkacağını belirtti.

Maduro'nun teklife olumsuz yanıt verdiği aktarılırken, Trump'ın cuma günü duyurduğu "Venezuela hava sahasının kapalı olduğu" açıklamasının bu görüşmeyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

GÖRÜŞME GERGİN GEÇTİ

New York Times'ın haberine göre iki hafta önce gerçekleşen telefon görüşmesi oldukça gergin geçti. Bu temas, Trump'ın Maduro ile görüşmeye açık olduğunu söylemesinden sadece birkaç gün sonra yapıldı. Görüşmede tarafların, Maduro'nun olası bir "teslim olma anlaşması" için öne sürdüğü şartları masaya yatırdığı bildirildi.

Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada telefon görüşmesini doğruladı.

MADURO'NUN "AF VE ORDU KONTROLÜ" TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Görüşmelere yakın bir kaynak, Miami Herald'a yaptığı açıklamada Maduro'nun ilk olarak kendisi ve yakın çevresi için "küresel af" istediğini, bu talebin reddedildiğini söyledi.

Kaynağa göre ikinci talep, Venezuela silahlı kuvvetlerinin kontrolünü elinde tutmak oldu. Bu modelin, 1991'de Nikaragua'daki Violeta Chamorro dönemine benzer bir yapıyı hedeflediği belirtildi. Karşılığında Maduro tarafının serbest seçimlere izin vermeyi teklif ettiği, ancak bu önerinin de Washington tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başına 50 milyon dolarlık ödül koyduğu Maduro'nun "af" ve "ordu kontrolü" taleplerinin Trump tarafından sert şekilde reddedildiğini bildirdi.

WASHINGTON'DAN "GÜVENLİ ÇIKIŞ" TEKLİFİ

ABD yönetiminin Maduro, eşi ve oğlunun güvenli şekilde Venezuela'dan ayrılmasına izin vermeyi önerdiği; ancak bunun karşılığında Maduro'nun ülkeyi hemen terk etmesinde ısrar edildiği belirtildi.

ABD basını, Maduro'nun ülkesini terk etmeyi değerlendirdiğini ancak Washington'ın hızlı hareket edilmesi yönündeki baskısı nedeniyle teklifi kabul etmediğini aktardı.

Miami Herald, ABD'nin benzer teklifleri Venezuela hükümetindeki bazı üst düzey isimlere de ilettiğini yazdı. Caracas yönetiminin ikinci bir telefon görüşmesi için girişimde bulunduğu ancak yanıt alamadığı ifade edildi.

HAVAYOLU KARARI VE ASKERİ GERİLİM

Maduro'nun teklifi reddetmesinin ardından Trump, Venezuela hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Bu adım, ABD'nin en büyük savaş gemisi USS Gerald Ford'un ve amfibi çıkarma kapasitesine sahip bir Deniz Piyadeleri birliğinin bölgeye sevk edildiği döneme denk geldi.

Trump, cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela hava sahasının "tamamen kapalı" sayılması gerektiğini belirtti. Bu açıklama, ABD'nin 28 milyon nüfuslu Venezuela'ya yönelik bir saldırı başlatıp başlatmayacağı sorularını artırdı. Aynı günlerde Trump, "Venezuela'da askeri operasyonların çok yakında başlayabileceği" yönünde uyarıda bulundu.

CARACAS'TAN SERT TEPKİ

Venezuela hükümeti, ABD'nin kararını "sömürgeci saldırganlığın bir biçimi" olarak nitelendirerek kınadı. Caracas yönetimi, Washington'ın ülkenin geniş petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla askeri baskı uyguladığını öne sürdü.

TRUMP: "MADURO'NUN SEÇENEĞİ AZ"

Trump, pazar günü Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hava sahasının kapatılması kararının yaklaşan bir saldırının işareti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Maduro'nun artık çok az seçeneği olduğunu dile getiren Trump, "Ordusu çok zayıf. Her yere dağılmış 30 kişinin peşine aynı anda düşemezsiniz ama düşecek olsaydık, listenin başında kesinlikle Maduro olurdu" ifadelerini kullandı.