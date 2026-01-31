Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı kararı verip vermeyeceği merak edilirken, son açıklaması dikkat çekti. Trump, "Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz. Onlara planı söyleseydim, bunu size anlatmak kadar kötü olurdu; hatta daha da kötü olabilirdi." dedi.

TRUMP: İRAN'LA İLGİLİ PLANI MÜTTEFİKLERİMİZLE PAYLAŞAMAYIZ

Dünya gözünü ABD ile İran arasındaki gerilime dikti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı saldırı düzenlemekle tehdit ederken, Tahran böyle bir saldırının karşılığının ağır olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası saldırıya yönelik yeni bir açıklama geldi. Trump, İran operasyonu planını bölgedeki müttefikleriyle paylaşamayacaklarını belirtti. Trump şunları söyledi: "Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz. Onlara planı söyleseydim, bunu size anlatmak kadar kötü olurdu; hatta daha da kötü olabilirdi.

"İRAN BİZİMLE GÖRÜŞÜYOR"

Ancak şu anki durum şu: İran bizimle görüşüyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi halde ne olacağını göreceğiz. Bölgeye doğru ilerleyen büyük bir filomuz var; Venezuela'da sahip olduğumuzdan bile daha büyük."

"ANLAŞMA YAPAMAZSAK NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söylemişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İRAN'A YÖNELİK "GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.