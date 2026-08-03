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Washington'daki yangında mahalleler haritadan silindi, binlerce kişi evinden oldu

Washington'daki yangında mahalleler haritadan silindi, binlerce kişi evinden oldu Haber Videosunu İzle
Washington'daki yangında mahalleler haritadan silindi, binlerce kişi evinden oldu
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ABD’nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde günlerdir süren dev orman yangınlarının arkasında bıraktığı felaket, yeni kaydedilen drone görüntüleriyle gözler önüne serildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarını adeta bir cehenneme çeviren alevler, koskoca mahalleleri küle çevirirken binlerce insanı evsiz bıraktı.

  • Washington eyaletinin Spokane kentinde cuma günü başlayan ve saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarlarla yayılan orman yangınları yerleşim alanlarını kül etti.
  • Washington Eyalet Valiliği yangınlar nedeniyle eyalet genelinde olağanüstü hal ilan etti ve Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırdı; 250 bin akreyi aşan alan yandı ve 5 binden fazla itfaiye personeli 15 ayrı noktada müdahale ediyor.
  • Spokane Kompleks yangınlarında en az 700 ev ve yapı tamamen yandı, yaklaşık 65 bin kişi tahliye edildi ve 60 binden fazla abonenin elektriği kesildi.

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde cuma günü başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarların etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayan dev orman yangınları büyük bir felakete dönüştü. Bölgeden kaydedilen yeni drone görüntüleri, alevlerin vurduğu mahallelerdeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

MAHALLELER HARİTADAN SİLİNDİ

Havadan çekilen görüntülerde, daha önce binlerce kişinin yaşadığı müstakil mahallelerin adeta kül yığınına dönüştüğü görüldü. Evlerin tamamen çöktüğü, araçların ve ağaçların yandığı bölgede geriye sadece binaların beton temelleri kaldı. Rüzgarın ateşi Spokane Nehrinin karşı kıyısına taşımasıyla felaket kısa sürede şehir merkezindeki yerleşim bölgelerine kadar yayıldı.

EYALET GENELİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Washington Eyalet Valiliği, yangınların kontrol dışı büyümesi üzerine eyalet genelinde olağanüstü hal ilan etti ve Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırdı. Eyalet genelinde 250 bin akreyi (yaklaşık 1 milyon dönüm) aşan bir alan alevlere teslim olurken, 5 binden fazla itfaiye personeli 15 ayrı yangın noktasında müdahalelerini sürdürüyor.

FELAKETİN AĞIR BİLANÇOSU: 700 EV YOK OLDU

Spokane bölgesini etkisi altına alan "Spokane Kompleks" yangınlarında şu ana kadar en az 700 ev ve yapının tamamen yanarak yok olduğu doğrulandı. Alevlerin süratle yaklaşması üzerine "Hemen Evi Terk Edin" uyarısı yapılan bölgede yaklaşık 65 bin vatandaş güvenli alanlara ve kurulan sığınaklara tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle kentte 60 binden fazla abonenin elektriği kesildi.

"SABAH UYANDIĞIMIZDA ŞOK OLACAĞIZ"

Spokane Belediye Başkanı kent tarihindeki en büyük doğal afetlerden birinin yaşandığını belirtirken, yetkililer rüzgarın yön değiştirmesi ve aşırı sıcaklar nedeniyle söndürme çalışmalarında büyük zorluk yaşandığını ifade etti. Bölgedeki güvenlik yetkilileri, yangının boyutunun tam olarak tespit edilemediğini ve havanın aydınlanmasıyla birlikte bilançonun daha da ağırlaşabileceğini vurguladı. Yanan alanlarda kayıp kişileri arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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