Şam'da Atölye Yangını: 4 Ölü, 2 Yaralı

ŞAM (AA) – Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, Şam-Dera kara yolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA