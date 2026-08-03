Şam'da Atölye Yangını: 4 Ölü, 2 Yaralı
Suriye'nin başkenti Şam ile Dera arasındaki kara yolu üzerinde bulunan bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, inceleme başlatıldı.
ŞAM (AA) – Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, Şam-Dera kara yolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA