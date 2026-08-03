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Şam'da Atölye Yangını: 4 Ölü, 2 Yaralı

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Suriye'nin başkenti Şam ile Dera arasındaki kara yolu üzerinde bulunan bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, inceleme başlatıldı.

ŞAM (AA) – Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, Şam-Dera kara yolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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