Trump'tan çağrı: Tüm Epstein dosyaları yayımlansın

ABD Başkanı Donald Trump, partisinin Kongre üyelerine, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların yayımlanması yönünde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Trump, "saklayacak bir şeyimiz yok" diyerek Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti üyelerinin bu yönde oy kullanmalarını istedi.

Trump, belgelerin yayımlanması konusundaki tutumunu Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili üyelerinin belgeleri parça parça kamuoyuna açıklamasının ardından değiştirdi.

ABD Başkanı, bu zamana kadar hep Epstein'in cinsel suçlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söylüyordu.

Ancak Trump ve diğer önemli isimlerin Epstein ile geçmişteki ilişkilerine dair ayrıntılar, spekülasyonları yoğunlaştırdı ve ABD Başkanı en yakın destekçilerinden biriyle kamuoyu önünde tartışma yaşadı.

Onlarca Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, ABD hükümetini Epstein ve hakkındaki soruşturmalarla ilgili belgelerin hepsini yayımlamaya zorlayacak tasarıya destek işareti verdi.

Tasarıyı bu hafta Temsilciler Meclisi'nden geçirecek üye sayısına ulaşılmış görünüyor. Ancak tasarının ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'ya ne zaman geleceği net değil.

Milyarder işadamı Epstein 2019'da New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu.

Daha sonra ölümün intihar olduğu açıklandı. Epstein, seks ticareti suçlamalarıyla gözaltına alınmış, 2008'de de küçük yaşta bir kıza seks işçiliği yaptırmaktan hüküm giymişti.

Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Epstein dosyasına odaklanılmasını, partisinin yaptıklarından dikkatleri uzaklaştırmayı amaçlayan Demokratların öncülüğündeki bir "aldatmaca" olarak tanımladı.

Trump "Adalet Bakanlığı zaten 'Epstein' hakkındaki onbinlerce sayfa belgeyi kamuoyuna açıkladı ve çeşitli Demokrat isimler (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) ve Epstein ile ilişkilerine bakıyor. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, yasal hakları olan her şeyi alabilir. UMURUMDA DEĞİL!" yazdı.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson da dosyaların yayımlanması çağrısının muhalefetteki Demokrat Partililerin "oyun planı" olduğunu söyledi.

Johnson Fox News'e yaptığı açıklamada "Trump'ın elleri temiz. Bundan kaygılı değil. Kendisiyle sürekli görüşüyorum. Bu konuyla ilgisi yok. Bunu bir siyasi mesele haline getirmelerine öfkeli" dedi.

Trump, Beyaz Saray'a geri dönmesinden bu yana, birçok taraftarının ve önemli müttefikinin de talep etmesine karşın, daha fazla belgenin yayımlanması çağrılarını reddetmişti.

Trump, geçmişte Epstein ile çeşitli sosyal etkinliklerde fotoğraflandı. Fakat Epstein'in 2008'de hüküm giymesinden yıllar önce ilişkiyi kopardığını ve suç faaliyetlerinden haberi olmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Partili üyeler son olarak Epstein'in üç yeni e-postasını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçen yazışmalarda Trump'tan birkaç kez bahsediliyordu.

Epstein'in Nisan 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiği" iddia ediliyor. Epstein, Trump'tan "havlamayan köpek" olarak söz ediyor.

Ocak 2019 tarihli bir başka e-postada ise Epstein, Trump'ın "kızlardan haberi olduğunu, çünkü Ghislaine'e durmasını söylediğini" yazıyor.

Beyaz Saray ise e-postalarda adı geçen mağdurun, geçen yıl yaşamına son veren Virginia Giuffre olduğunu açıkladı.

E-postalarda Trump'ın herhangi bir suça karıştığını ima eden bir ifade yoktu.

Bunun ardından Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, Demokrat Partililerin belgelerin arasından "istediklerini seçmelerini" önlemek için 20 bin belge daha yayımladı.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler tüm belgelerin yayımlanmasını isteyen tasarıyı destekliyor.

Epstein'in mağdurları ve Giuffre'nin ailesi, Kongre'ye bir mektup yazdı ve ABD'li temsilcilere tasarıya destek vermeleri çağrısı yaptı.

Mektupta "Başlıca görevinizin seçmenlerinize karşı olduğunu unutmayın. Çocuklarınızın, kızkardeşlerinizin, annelerinizin ve teyzelerinizin yüzüne bakın" denildi.

Trump'ın bu konudaki tavrı son günlerde en sıkı destekçilerinden biri olan Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ile kamuoyu önünde bir atışmaya yol açmıştı.

ABD Başkanı, Cuma Günü Greene için "kaçık, hain" gibi ifadeler kullanmış ve gelecek yılki seçimde koltuğunu kaybetmesi gerektiğini söylemişti.

Greene de karşılık verip Trump'ın hala "Önce Amerika" deyip demediğini sorgulamış ve Cumhuriyetçi üyelerin tasarıya destek vermesini önlemek için kendisini "emsal gösterdiğini" söylemişti.

Bu arada, Adalet Bakanlığı da Epstein'in önde gelen bankalar ve eski Başkan Bill Clinton dahil, çeşitli üst düzey Demokratlarla ilişkilerinin soruşturulacağını teyit etti.

LinkedIn'in kurucusu ve önemli Demokrat Parti bağışçılarından Hoffman ve Clinton'ın Hazine Bakanı Summers'ın adları son açıklanan belgelerde geçmişti.

Summers, hüküm giydikten sonra Epstein ile temasından pişmanlık duyduğunu söylemiş, Hoffman ise Epstein ile tek temasının Massachusetts Institute of Technology (MIT) için bağış toplamak olduğunu savunmuştu.