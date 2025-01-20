Trump'tan Biden'ın oğluyla ilgili gerçekleri örtbas eden istihbaratçılara yaptırım

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Hunter Biden'ın bilgisayarıyla ilgili ortaya çıkan skandalı "Rus komplosu" olarak nitelendiren 51 eski istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal edeceğini duyurdu.

Fox News'in Beyaz Saray kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Trump'ın başkanlık görevine başladığı ilk gün bu kararı imzalaması bekleniyor. Karar, 2020 seçimleri öncesinde önemli bir skandalı örtbas etmekle suçlanan ve "Yalan Söyleyen İstihbaratçılar" olarak anılan yetkilileri kapsıyor.

2019 yılında Delaware'de bir tamircide unutulan Hunter Biden'a ait bilgisayardan çıkan belgeler, Biden ailesinin Ukrayna'daki şüpheli ilişkilerini gündeme getirmişti. The Post gazetesinin bu belgeleri yayımlamasının ardından, 51 eski istihbarat yetkilisi belgelerin "Rus oyunu" olduğunu öne sürmüş, sosyal medya platformları da ilgili haberleri sansürlemişti. FBI ise daha sonra bilgisayarın ve belgelerin gerçek olduğunu doğrulamıştı.

Trump'ın bir danışmanı, "Başkan, göreve başlar başlamaz 200'den fazla kararname imzalayacak. Bu yetkililerin güvenlik izinlerinin iptali de bunlardan biri olacak" açıklamasında bulundu.

Söz konusu istihbarat yetkililerinden bazıları hala iddialarının arkasında durduklarını belirtirken, bir kısmı ise yorum yapmaktan kaçındı. Geçen yıl Hunter Biden'ın silah davasında federal savcılar tarafından da skandal bilgisayarla ilgili iddiaların doğruluğu teyit edilmişti.