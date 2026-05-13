Trump-Şi zirvesi iki süper güç arasındaki dengeleri değiştirebilir mi?

Pekin'deki tarihi Tiananmen Meydanı çevresindeki güvenlik önlemleri günlerdir artırılmış durumda.

Sosyal medyada özel, koreografisi hazırlanmış bir bir geçit törenine dair söylentiler dolaşıyor.

Çin'in ABD Başkanı Donald Trump için bir gösteri sahnelemeye hazır olduğu görülüyor.

Ziyaret kapsamında görüşmelerin yanı sıra, bir resmi yemek ile Gökyüzü Tapınağı'na bir gezi yapılacak. Bu tapınak Çin imparatorlarının iyi hasat için dua ettiği bir yerdi.

Hem Trump hem de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping bu ziyaretin sonuç vermesini umut ediyor.

Dünyanın en güçlü iki lideri arasındaki bu zirvenin, sonuçları bakımından son yılların en önemli görüşmelerinden biri olması bekleniyor.

Bu, Trump'ın 2017'deki son ziyaretinden bu yana bir ABD başkanının ülkeye ilk ziyareti.

ABD-Çin ilişkileri Trump için aylardır daha düşük öncelik taşıyordu.

Trump'ın odak noktası İran savaşı, askeri operasyonlar ve iç meselelerdi.

Ancak bu hafta durum değişiyor. Küresel ticaretin geleceği, Tayvan'daki artan gerilimler ve ileri teknolojilerde rekabetin tümü risk altında.

ABD ile süren ticaret savaşı ile İran'daki süreç, ekonomik açıdan Şi Jinping için kötü olabilir. Ancak siyasi olarak bu gelişmeler bir fırsat ve ona güçlü bir konumda olduğunu hissettirecektir.

Bu ziyaret, gelecekteki bir işbirliği ya da çatışma için zemin hazırlayabilir.

İran meselesi

İran'da savaş üçüncü ayına girerken Çin sessizce arabulucu rolü üstlenmeye çalışıyor.

Pekin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta Pakistan'la birlikte arabuluculuk yapıyor.

Mart ayında Pekin ve İslamabad'daki yetkililer, ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla beş maddelik bir plan sundu.

Perde arkasında ise Çinli yetkililer İranlı muhataplarını müzakere masasına nazikçe yönlendirmeye çalışıyor.

Gücünü istikrarlı şekilde sergilemesine rağmen Çin'in bu savaşın sona ermesini istediğine şüphe yok.

Ülke ekonomisi zaten yavaş büyüme ve artan işsizlikle mücadele ediyor. Artan petrol fiyatları, tekstilden plastiğe kadar petrokimyasallarla üretilen ürünlerin maliyetini yükseltti. Çin'de bazı üreticiler için maliyetler %20 arttı.

Çin'in önemli petrol rezervleri var ve yenilenebilir enerji ile elektrikli araçlardaki ilerleme sayesinde yakıt krizinin en kötü etkilerinden korundu; ancak savaş, ihracata büyük ölçüde bağımlı durgun Çin ekonomisine zarar veriyor.

Bununla birlikte Çin ABD'ye yardım edecekse karşılığında bir şey isteyecektir.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin geçen hafta Pekin ziyareti, Çin'in Ortadoğu'daki nüfuzunu göstermeyi amaçlıyor gibiydi.

ABD bunu yakından izledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Umarım Çinliler ona söylenmesi gerekeni, [Hürmüz] Boğaz'daki eylemlerinin onu küresel olarak yalnızlaştırdığını söyler" dedi.

ABD, daha önce Rusya ile birlikte bir öneriyi veto ettikten sonra, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere yönelik saldırılarını kınayan yeni bir BM Güvenlik Konseyi kararının Çin tarafından engellenmemesi için Çin'i ikna etmeye çalıştı.

Uluslararası Kriz Grubu'nda ABD-Çin ilişkileri konusunda uzman Ali Wyne, "İran'ı kalıcı bir şekilde müzakere masasına geri getirmek istiyorsak ABD'nin Çin'in bu konuda bir rol oynayacağını kabul ettiğini düşünüyorum" diyor.

Trump ise Çin'in Tahran ile yakın ilişkilerinden rahatsız görünmüyor. ABD kısa süre önce İran petrolünü nakleden Çin merkezli bir rafineriye yaptırım uygulasa da, başkan geçen hafta çatışma sırasında Çin'in İran'a verdiği desteği önemsiz gösterdi.

"Durum neyse o, değil mi? Biz de onlara karşı önlemler alıyoruz" demişti bir ABD'li gazeteciye.

Tayvan'ın geleceği

Trump yönetimi Tayvan konusunda ise karışık mesajlar veriyor.

Aralık ayında ABD, Tayvan'la 11 milyar dolarlık silah anlaşması yaptığını duyurdu.

Trump ise Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ı savunma konusunda ABD istekliliğini küçümsedi.

Trump, Şi için “Bunu Çin'in bir parçası olarak görüyor ve ne yapacağı ona kalmış” ifadelerini kullandı.

Tayvan'ın ABD'nin sağladığı güvenliğin karşılığını yeterince vermediğini söyledi.

Geçen yıl Tayvan'a %15'lik bir tarife uyguladı ve onu ABD'den yarı iletken çip üretimini çalmakla suçladı.

Rubio, Tayvan'ın görüşmelerde gündem olacağını ancak bu konunun iki süper güç arasında yeni bir gerilim kaynağı haline gelmemesinin amaçlandığını ifade etti:

“Tayvan veya Hint-Pasifik'in herhangi bir yerinde istikrarsızlaştırıcı olaylara ihtiyacımız yok ve bence bu hem ABD'nin hem de Çinlilerin karşılıklı yararı açısından geçerli.”

Çin ise Tayvan'ın bu görüşmelerde bir öncelik olduğuna işaret etti. Dışişleri Bakanı Wang Yi geçen hafta Rubio ile yaptığı görüşmede ABD'nin “doğru seçimleri” yapmasını umduğunu söyledi.

Pekin, neredeyse her gün Tayvan'ın etrafına savaş uçakları ve deniz gemileri göndererek askeri baskıyı artırıyor.

Bazı analistler, Çinli yetkililerin 1982'de özenle hazırlanan Tayvan hakkındaki ifadelerin değiştirilmesi için baskı yapabileceğine inanıyor. Washington'un en son ilan ettiği politika, şu anda Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği yönünde. Pekin, “ABD Tayvan'ın bağımsızlığına karşı” gibi daha güçlü ifadeler için baskı yapabilir mi?

Asia Society'nin ABD-Çin İlişkileri Merkezi'nden kıdemli araştırmacı John Delury, "Başkan Şi'nin bunu kabul edeceğini sanmıyorum" diyor ve ekliyor:

"Trump, dil kullanımında pek dikkatli olmadığı için Tayvan konusunda bir tür teslimiyet gibi görünen beklenmedik bir şey söylese bile, Çinliler buna fazla önem vermemeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar çünkü Trump bir hafta sonra Truth Social'da bir paylaşımla sözünü geri alabilir."

Kritik ticaret görüşmeleri

2025 yılı boyunca ABD ve Çin, küresel ekonominin temellerini sarsabilecek yeni bir ticaret savaşının eşiğinde görünüyordu.

Trump, Amerika'nın en büyük ticaret ortağına yönelik tarifeleri defalarca yükseltip düşürdü ve zaman zaman %100'ün üzerine çıkardı.

Çin ise nadir toprak minerallerinin ihracatını ve ABD'den tarım ürünleri alımını sınırladı.

Geçen Ekim'de Güney Kore'deki görüşmeden bu yana tansiyon büyük ölçüde düştü. Ancak Pekin zirvesinde hâlâ çok sayıda konu görüşülecek.

ABD, Çin'in Amerikan tarım ürünlerini daha fazla satın almasını isteyecek.

Çin ise ABD'ye yeni ticaret soruşturmasını geri çekmesi için baskı yapacak.

Bu Amerikan tarafı için zor olacak. Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde Phil Knight Savunma ve Strateji Başkanı Michael O'Hanlan'a göre, “ABD'nin tüm haksız Çin ticaret uygulamalarına ilişkin soruşturmalardan vazgeçmesi zor olabilir”.

Reuters'e göre Trump yönetimi ayrıca Nvidia, Apple, Exxon, Boeing ve diğer büyük şirketlerden CEO'ları bu ziyarette kendisine eşlik etmeye davet ediyor.

Çin artık Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki kadar ticaret için ABD'ye bağımlı olmasa da, Çin'in küresel ekonomide istikrara ihtiyacı olduğu için Şi bu toplantının iyi gitmesini isteyecektir.

Çin şu anda 120'den fazla ülkenin önde gelen ticaret ortağı. Ancak Şi, Trump'ın ziyareti sırasında fazla kendinden emin görünemeyeceğini biliyor.

Brookings Enstitüsü'ndeki Çin Merkezi Direktörü Ryan Hass'a göre, “Ziyaret sorunsuz ilerlediği ve Trump kendisine saygılı davranıldığı sonucuna vardığı sürece, ikili ilişkilerdeki huzursuz sakinlik devam edecek. Trump saygısızlık hissiyle ayrılırsa o zaman fikrini değiştirebilir”.

Yapay zekanın geleceği

Çin, geleceği kontrol etme yarışında. Yapay zeka ve insansı robotlara büyük yatırım yapıyor. Bunlar, Şi'nin Çin ekonomisini ileriye taşıyacağını umduğu “yeni üretici güçler” arasında.

ABD'li politika yapıcılar ise Çin'in Amerikan teknolojisini kopyaladığını düşünüyor. Bu, gelişmiş mikroçip ihracatı kısıtlamalarına yol açtı.

TikTok konusu, iki ülke arasındaki nadir olumlu gelişmelerden biri oldu. Ancak yapay zekâ yarışı karşılıklı şüphe ve suçlamalarla devam ediyor.

Bu dinamik, belki de modern zamanların en önemli yeni teknolojik gelişimi olan yapay zeka sistemlerini geliştirme yarışında kendini gösteriyor. Sorun, ABD'nin DeepSeek gibi Çinli şirketlerin Amerikan yapay zekasını çaldığına dair suçlamalarıyla karmaşıklaşıyor.

Brookings Enstitüsü'ndeki Çin Merkezi'nden Yingyi Ma'ya göre bu, “yapay zeka soğuk savaşının giriş bölümü”.

“Beyaz Saray, Çin'i Amerikan yapay zeka modellerini çalmakla suçlarken, Pekin'in Meta'nın Singapur merkezli Çin kuruluşu olan bir yapay zeka girişimi olan Manus'u satın almasını önlemek için harekete geçtiği bildirildi.

"Daha derin bir yarışma, kimin modelini kimin kopyaladığı değil, yeni nesil yapay zekasını inşa edebilecek yetenekler üzerinde şekilleniyor.”

Çinli şirketler robotların donanımında güçlü, ancak yazılım geliştirme süreci sürüyor.

En iyi sistemler için ABD üretimi ileri düzey çiplere ihtiyaç duyuluyor.

Çin, nadir toprak elementleri üzerindeki hâkimiyetini koz olarak kullanabilir.

Dünya nadir toprak işleme kapasitesinin yaklaşık %90'ı Çin'in kontrolünfr.

Bu da olası bir anlaşmanın zeminini oluşturabilir: Çin nadir toprak elementleri sağlar, ABD yüksek teknoloji çipleri verir.

Bu konu Çin'in elinde bir koz ve element tedarikini istediği zaman durdurabilir.

İki tarafın ele alacağı çok sayıda konu olmasına rağmen ziyaret kısa sürecek; 14-15 Mayıs'ta yapılacak iki günlük toplantılarla sınırlı olacak.

İki liderin önemli anlaşmalara varması için fazla zaman olmayabilir ama bu kısa temas bile iki süper güç arasındaki ilişkilerin ve müzakerelerin yönünü yıllar boyunca belirleyebilir.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlanıldı ve yayımlanmadan önce çeviri bir BBC gazetecisi tarafından kontrol etti.