Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

“BORCU 48 SAAT İÇİNDE ÖDEMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRECEĞİM”

Duruşmada anne Gülhan Ünlü, sanığın kendisine “Oğlunun bana 40 bin lira borcu var. 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim” şeklinde mesajlar attığını belirterek, evine yemek kuryeleri, polis ve itfaiye yönlendirildiğini söyledi. Sanığı tanımadığını ifade eden Ünlü, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

“YAPTIKLARIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM”

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan sanık Muhammed Yusuf Kazıcı ise, “Rahmetlinin ailesine baş sağlığı diliyorum. Yaptıklarım için çok pişmanım” dedi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığı “nitelikli yağma” suçundan 4 yıl 2 ay, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan verilen 2 ay 15 günlük ceza için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı