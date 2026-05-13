Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon teptiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu anlar kısa süre içerisinde büyük ilgi görürken binlerce beğeni aldı.
Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu kez saha dışındaki halleriyle gündeme oturdu.
Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon teperek şampiyonluğu kutladığı eğlenceli bir video paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanan görüntülerde, Barış Alper Yılmaz’ın köpeğiyle coşkulu horon tepmesi dikkat çekti.
Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gören video, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever tarafından büyük beğeni topladı.