Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada
Motagua oyuncusu Romario, maç sırasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası bacağını kırdı. Sahada korku dolu anlar yaşandı.
Motagua forması giyen Romario, maç sırasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası korku dolu anlar yaşattı. Yıldız futbolcunun bacağının kırıldığı öğrenildi.
SAHADA BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Karşılaşma sırasında rakibiyle girdiği mücadele sonrası yerde kalan Romario acı içinde kaldı. Oyuncunun sakatlığını fark eden futbolcular ve sağlık ekipleri hemen sahaya koştu.
BACAĞININ KIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ
İlk müdahalenin ardından Romario’nun bacağında kırık oluştuğu belirtildi. Yaşanan sakatlık sonrası statta büyük üzüntü yaşandı.
TAKIM ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ
Romario’nun yerde kaldığı anlarda takım arkadaşlarının büyük panik yaşadığı görüldü. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar da yaşanan talihsiz sakatlık sonrası sessizliğe büründü.
O talihsiz anlardan kareler: