CHP'li Özcan, Özkan Yalım'ın Ek İfadesi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kendisiyle ilgili iddialarına karşı suç duyurusunda bulundu. Özcan, kadınların haysiyetine yapılan saldırılara karşı durduğunu ifade etti.

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesinde yer alan kendisiyle ilgili iddialar üzerine suç duyurusunda bulunduğunu bildirerek, "Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın" dedi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bizim onurlu yaşamımızı, pespayeliklerinin bir parçası yapamaz. Bugünkü iftira serisinde benim de adımı geçirmeye çalışmışlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Kadın arkadaşlarıma atılan dünkü iftirayı da kendime yapılmış saydım, yarın bu iğrençlikler kime yönelirse kendimi o arkadaşımın yerine koyarım. Belli ki kumpasçıların başlarını döndüren siyasi hırslarla ayaklar altına alamayacakları hiçbir değerleri kalmamış."

Alçakça bir yalanı bile kurgulayabilme zekasından yoksun kumpasçılar, bahsi geçen dönemde Parti Meclisi üyesi değildim. Bahsi geçen ilde o tarihte hiç bulunmadım. O dönemde ismi geçen kadın arkadaşımızla tanışık bile değildik. Kaldı ki söz konusu tarih ilk evladım oğlumun yeni dünyaya geldiği ve onu büyüttüğüm süreç olması nedeniyle partimizde aktif görev almadığım bir döneme denk gelmektedir. Anlatılan senaryonun tamamı yalandır.

Bu nasıl bir sınırsız kötülük, anlaşılır gibi değil. Köşeye sıkışmışlığın rezilliği bu kadar tetikleyebileceğini hayal bile edemezdim. Bunu sadece bugün benim adımın geçtiği olayla ilgili değil son dönemde yaşadığımız tüm iğrenç yaftalamalarla ilgili söylüyorum. Bu günler geçecek ve namusluların namussuzlardan çok daha güçlü olduğunu herkes görecek. Hiç kimse bir kadının haysiyetine saldırmayı cezasız sanmasın. Hodri meydan."

