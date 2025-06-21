ABD Başkanı Donald Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
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ABD ve İran medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile doğrudan görüşmek üzere Türkiye'ye gelebileceğini söylediği iddia edildi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

"ERDOĞAN, G7 ZİRVESİ SIRASINDA TRUMP'I ARADI"

ABD merkezli haber sitesi Axios'un üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta İstanbul'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında bir diplomatik toplantı düzenlemek amacıyla yoğun bir diplomasi yürüttü. Kaynaklara göre, Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Trump'ı arayarak, ertesi gün İstanbul'da taraflar arasında bir toplantı düzenlenmesini teklif etti.

ABD Başkanı Donald Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump

"PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELEBİLİRİM"

Bu teklife sıcak bakan Trump, bir anlaşma şansı doğarsa Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye gönderebileceğini ve hatta bizzat kendisinin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirimİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"İRANLILAR, TÜRK YETKİLİLERE HAMANEY'İN ONAYININ ALINAMADIĞINI BİLDİRDİ"

Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu öneriyi Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye iletti. Ancak iki ABD'li yetkilinin aktardığına göre, İranlı yetkililer, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayını almak için kendisine ulaşmaya çalıştı, fakat suikast korkusu nedeniyle saklanan Hamaney'e ulaşılamadı. İranlılar, Türk yetkililere Hamaney'in onayının alınamadığını bildirdi ve böylece görüşme girişimi resmen iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirimİran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

İRAN MEDYASI DA YAZDI

İran medyası ise haberi, "Trump, Erdoğan'a; Yardımcısı J.D. Vance'ın ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve hatta bizzat kendisinin Pezeşkiyanile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu bildirdi" ifadeleriyle aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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