Elini basmadı! Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Kongre binasında gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte ikinci görev dönemine resmen başladı.

ABRAHAM LİNCOLN'ÜN İNCİL'İNİ KULLANDI

Trump, başkanlık yeminini ederken eski Başkan Abraham Lincoln'e ait İncil'i kullanmayı tercih etti.

ANNESİNİN HEDİYE ETTİĞİ İNCİL'İ DE HAZIR BULUNDURDU

Ayrıca Trump, kendisine ait olan kişisel bir İncil'i de yemin töreninde yanında hazır bulundurdu. ABD Başkanı, annesinin hediyesi olan bu İncil'i 2017'deki yemin töreninde de kullanmıştı.

İNCİL'E EL BASMADI

Öte yandan, Trump'ın başkanlık yeminini ettiği sırada İncil'e el basmaması da dikkatlerden kaçmadı.

ZORUNLULUK BULUNMUYOR

Başkanların yemin ettiği sırada dini bir metne el basmaları için Anayasa'da bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak hemen hemen tüm başkanlar yemin törenlerinde İncil kullanıyor. Göreve gelen başkanların çoğunluğu aile İncil'ini ya da eski bir başkan tarafından kullanılan bir İncil'i seçiyor.