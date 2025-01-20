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Elini basmadı! Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar

Elini basmadı! Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci görev dönemi için 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri döndü. Yemin töreniyle birlikte başkanlık koltuğunu resmen Joe Biden'dan devralan Trump'ın, törende elini İncil'e basmaması ise dikkatleri çekti.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Kongre binasında gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte ikinci görev dönemine resmen başladı.

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar: Elini koymadı

ABRAHAM LİNCOLN'ÜN İNCİL'İNİ KULLANDI

Trump, başkanlık yeminini ederken eski Başkan Abraham Lincoln'e ait İncil'i kullanmayı tercih etti.

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar: Elini koymadı

ANNESİNİN HEDİYE ETTİĞİ İNCİL'İ DE HAZIR BULUNDURDU

Ayrıca Trump, kendisine ait olan kişisel bir İncil'i de yemin töreninde yanında hazır bulundurdu. ABD Başkanı, annesinin hediyesi olan bu İncil'i 2017'deki yemin töreninde de kullanmıştı.

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar: Elini koymadı

İNCİL'E EL BASMADI

Öte yandan, Trump'ın başkanlık yeminini ettiği sırada İncil'e el basmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar: Elini koymadı

ZORUNLULUK BULUNMUYOR

Başkanların yemin ettiği sırada dini bir metne el basmaları için Anayasa'da bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak hemen hemen tüm başkanlar yemin törenlerinde İncil kullanıyor. Göreve gelen başkanların çoğunluğu aile İncil'ini ya da eski bir başkan tarafından kullanılan bir İncil'i seçiyor.

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar: Elini koymadı

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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