Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

ABD'de Trump yönetimi, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'ya, geçiş sürecinde "ABD taleplerine uyum sağlanması ve düzenin korunması" konusunda iş birliği yapmaması halinde Washington'un hedef listesinin üst sıralarında yer alabileceği mesajını iletti.

Haberde, güvenlik güçleri üzerinde etkili olan Cabello'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bir istikrar sağlamak amacıyla kaçırıldığı belirtilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadık bazı isimlerle birlikte "geçici yönetici" olarak değerlendirdiği figürlerden biri olduğu öne sürüldü. Bir kaynak, Trump yönetiminin geçiş döneminde istikrarı korumak için bu isimlere sınırlı süreli rol biçtiğini ifade etti.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMANIN PLANINI YAPIYORLAR

ABD'li yetkililerin özellikle Cabello'nun, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile geçmişten gelen rekabeti nedeniyle süreci sabote edebileceğinden endişe duyduğu belirtilirken, yönetimin bir yandan Cabello'yu iş birliğine zorlamaya çalıştığı, diğer yandan da uzun vadede onu güçten uzaklaştırıp sürgüne göndermenin yollarını aradığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.