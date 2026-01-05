Trump'ın Grönland talebine Macaristan'dan üstü kapalı onay

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında Grönland meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NATO İÇERİSİNDE TARTIŞABİLİRİZ"

Orban, "Grönland kolay bir mesele. Çünkü bu bir NATO meselesi. Danimarka da ABD de NATO üyesi. Herhangi bir değişiklik isteyen olursa, bunu NATO içerisinde tartışabiliriz." dedi. Orban, Macaristan'ın NATO içerisinde belirleyici bir güç olmadığını, ancak bu tartışmanın gündeme gelmesi durumunda ülkesinin bu konuda bir görüşü olacağını kaydetti.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı. Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.